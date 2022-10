Od předposledního patnáctého Zlína už brněnský celek dělí pouhé dva body, byť má stále ještě k dobru dohrávku v Plzni. „Pořád jsme nováček, musíme to tak brát. Měli jsme dobrý start, na to bych nezapomínal. Teď se to sešlo tak, že bodů není úplně hodně, ale čtrnáct není tak hrozný počet. Kdybychom odsud měli bod, jsme šťastnější. Potřebujeme body sbírat všude a zajímavý zápas nás čeká v Ďolíčku proti Pardubicím,“ vyhlížel brněnský brankář Martin Berkovec další sobotní střetnutí.

Video: Trenér Líšně Milan Valachovič nejen o zápase s Opavou

Podle kouče Zbrojovky Richarda Dostálka jeho svěřenci opakují chyby, které zapříčiňují porážky. „Špatně se chováme ve vlastním pokutovém území, necháme balon skákat, odkopáváme ho na poslední chvíli a uděláme penaltu. Má letět pryč od brány, ale děláme kličky. To rozhodovalo o tom, že jsme se dostali pod tlak. Těch hráčů se přitom vystřídalo víc, než je zdrávo, nejde to za jedním, ale za mančaftem,“ upozornil Dostálek.

Jeho slova vystihovala především závěr prvního poločasu, v němž se Zbrojovka dostala pod enormní tlak. Přitom se po půlhodině propracovala do vedení, když Šimon Falta parádně vysunul Michala Ševčíka za obranu, ten míč potáhl a zpětnou přihrávkou našel ve vápně volného Jakuba Řezníčka, jenž nezaváhal.

Od té doby však Hradec Králové v Mladé Boleslavi, kde má azyl, přikoval hostující mužstvo před jeho branku. Za poločas zahrával dvanáct rohových kopů, jejich exekutor byl domácí kapitán Jakub Rada. „Posledních dvacet minut bylo pekelných. Tolik standardek jsem ještě nezažil, bylo to šílené. Radič to kope dobře, má dobrou levou a každá standardka smrděla, nakonec to vyústilo penaltou. Myslím, že tenhle týden nemusíme trénovat rohy,“ glosoval Berkovec závěr úvodní půle.

Tři minuty před přestávkou při jednom ze závarů Filip Souček nešikovně kopl Radu a sudí Petřík po konzultaci s videorozhodčím překvalifikoval původně nařízený přímý kop na penaltu. Berkovec si na míč sáhl, přesto skončil v síti. „Byl jsem hodně blízko. Šel jsem do střední výšky, myslel jsem, že to utáhne nahoru, ale kopnul po zemi. Připravoval jsem se na Radiče. Koukal jsem na videa, čeká na pohyb a pak to pošle na druhou stranu. Snažil jsem se držet do poslední chvíle, proto už zákrok ode mě nebyl takový, jaký byl potřeba,“ mrzelo Berkovce.

Švancara si na vesnici musí sám prát: Jsem magor a napůl ženská. A ten smrad...

Ve druhém poločase měl Hradec Králové několik příležitostí, jenže brněnský gólman odolával. Když už to vypadalo, že duel skončí nerozhodně, přišla standardní situace od půlicí čáry, Jakub Kučera míč prodloužil do vápna na Daniela Vašulína, který zakončil o břevno. „V závěru jsme dostali hloupý gól. Jednoduchý nákop z vlastní poloviny končí tak, že Vašulín zakončuje sám před Berkovcem. Takové alibi ze strany obránců se mi nelíbí,“ zlobil se Dostálek.

Hradec navázal na výhru 4:1 nad Teplicemi a v nejvyšší soutěži doma neprohrál popáté za sebou. V tabulce je čtvrtý. „Je to pro nás velmi cenné vítězství, hodně jsme toužili vyhrát obě po sobě jdoucí domácí utkání. Byl to pro nás motiv, šest bodů ze dvou zápasů není nikdy snadné udělat. Cením si i předvedené hry, byla tam aktivita, nasazení a zlepšený výkon hrotových útočníků,“ hodnotil duel hradecký kouč Miroslav Koubek.

FC Hradec Králové - Zbrojovka Brno 2:1 (1:1)

Branky: 43. Rada z pen., 88. Vašulín - 29. Řezníček. Rozhodčí: Petřík - Kubr, Pečenka - Berka (video). ŽK: Kodeš, Leibl (oba Hradec Králové). Diváci: 801.

Hradec Králové: Bajza - Klíma, Čihák, Leibl (46. O. Ševčík) - Gabriel, Rada, Kodeš, Kučera, Harazim - Kubala (87. Matěj Koubek), Vašulín (90.+5 Dvořák). Trenér: Miroslav Koubek.

Brno: Berkovec - Šural, Endl, Štěrba (46. Hlavica) - Matejov (90. Hladík), Texl, Souček, Granečný (90. Alli) - Falta (76. Fousek), M. Ševčík (63. Pachlopník) - Řezníček. Trenér: Dostálek.