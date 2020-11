Velká přestupová bomba ve FORTUNA:LIZE nakonec nevybuchla. Martin Hašek dres Opavy oblékat zatím nebude. Důvod? Nevyřešený hráčův sport s pražskou Spartou.

Martin Hašek do Opavy | Foto: VLM

Ředitel opavského klubu Jaroslav Rovňan odpoledne hovořil o tom, že klub je připraven o Haškově příchodu jednat. „O Martina jsme měli zájem, on by pomohl nám, my jemu. Musí ale dojít ke shodě u všech stran,“ řekl opavský ředitel. Pětadvacetiletý fotbalista je sice volným hráčem.