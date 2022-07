Kvalitu nováčka nejvyšší soutěže prověří už v sobotu od čtyř hodin odpoledne na stadionu v Srbské ulici Slovácko, které v uplynulém ročníku skončilo čtvrté. „Liga už je za dveřmi a zase po roce se na ni těším. Věřím, že máme hlavně kvalitnější tým, než jsme měli před dvěma lety, kdy jsme šli do ligy. Máme hráče, kteří jsou v nejlepších letech a možná i v nejlepší formě, mladé i starší kluky. Jsem tady dlouho a podle mě máme za poslední dobu nejkvalitnější mužstvo. Je potřeba to ukázat na hřišti a věřím, že budeme úspěšní,“ prohlásil brněnský obránce Jakub Šural, jenž za Zbrojovku debutoval už v roce 2015.

BRANKÁŘI. Mezi tyčemi k žádné výrazné změně nedošlo, jedničkou bude jako v minulé druholigové sezoně spolehlivý Martin Berkovec. „To je standardní ligový gólman,“ uznal Habanec.

Roli dvojky bude opět plnit Jakub Šiman, jehož hostování z Plzně se změnilo v přestup. Naopak Jiří Floder se stal definitivně hráčem Chrudimi. Dvojici doplnil zkušený Vlastimil Hrubý, který po konci v Jablonci přišel jako třetí gólman.

OBRÁNCI. Zbrojovku po konci smlouvy opustili stoper Lukáš Kryštůfek a krajní bek Jan Moravec. Klub pak hledal hlavně levonohého zadáka, kterého našel v Josefu Divíškovi ze Slovácka. Na testech navíc uspěl Denis Granečný, který může hrát v obraně i záloze. Na druhé straně defenzivní čtyřky nastoupí zkušený Róbert Matejov, jenž přestoupil ze Zlína.

Hlavně na krajích nastala změna oproti druhé lize. „Honza Moravec byl předělaný záložník, pak hrál nalevo Matěj Hrabina, i když je spíš pravák, Damián Bariš byl až poslední rok předělaný na obránce. Teď opravdu došli tři klasičtí beci, kteří tam celý život hrají, z toho pohledu jsme zkvalitnili. Robo Matejov má odkopáno iks sezon v lize stejně jako Pepa Divíšek, což je klasický levák, Denis Granečný může hrát i na křídle,“ podotkl Šural.

Michal Jeřábek si angažmá nevysloužil a až před soustředěním v Rakousku se k brněnskému klubu vrátil stoper Jan Štěrba, který definitivně přestoupil z Olomouce. Zbrojovka ještě čeká, zda jí Plzeň uvolní nadějného stopera Filipa Čiháka. „Čekal jsem zvučnější jména, abych řekl pravdu, třeba Hubník nebo Pernica. Asi se jednání nepovedla, což je škoda. Z devadesáti procent bývá lídr mančaftu stoper,“ upozornil Habanec.

Stoperský post v Brně často obchází zranění, vedle Šurala a Štěrby má Brno k dispozici ještě Jana Hlavicu a Lukáše Endla. „Už si z toho děláme trochu srandu, že nevíme, zda čtyři stopeři stačí, ale věřím, že vydržíme všichni zdraví. Šťěrbis měl teď malý problém a už je v pohodě. Budou hrát ti, co vypadají nejlépe v zápasech i na tréninku,“ vyhlížel Šural.

ZÁLOŽNÍCI. Kvalitu získal brněnský klub doprostřed hřiště, na hostování z Plzně totiž na jih Moravy dorazil dvojnásobný reprezentant Šimon Falta. „To je určitě největší posila. Mám rád fotbalové hráče a to je jeden z nich,“ sdělil Habanec, který nyní v krajském přeboru vede Kuřim.

Z druholigového kádru už v Brně scházejí slovenští hráči Damián Bariš, Adrián Čermák a Peter Štepanovský, kterým klub nenabídl nové smlouvy. Veterán Pavel Zavadil ukončil kariéru.

Novou tváří se stal nigerijský křídelník Wale Musa Alli, který přestoupil z druholigového rakouského Amstettenu. Jeho přímočarost může na protivníky platit. „Faltič a Ali jsou kvalitní hráči do ofenzivy a umí vymyslet individuální věci,“ řekl Šural.

Z hostování ve Vyškově se vrátil Martin Sedlák a z Plzně Ondřej Pachlopník, který se však stále zotavuje z operace kolene, kterou podstoupil loni v září. Začátek podzimní části určitě nestihne. „Falta k sobě potřebuje hráče a zrovna Pachli by mu mohl pomoct. Tohle může klapat, ale nesmějí zůstat osamělí,“ uvedl Habanec.

Na pozici defenzivního záložníka zkoušela Zbrojovka rakouského fotbalistu Svena Spranglera, k dohodě s ním však nejspíš nedojde.

ÚTOČNÍCI. Žádnou novou tvář zatím nepřivedla Zbrojovka do ofenzivy, i když může jít o palčivý post. V posledních třech přípravných utkáních vstřelil brněnský celek jediný gól třetiligové Kroměříži. „Každý si řekne, že to byla třetí liga, ale její totální vrch a hrála z hlubokého bloku, každý už umí bránit, běhat a kopat. Poslední tři zápasy nám to sice úplně nepadalo, ale šance jsme měli, to je důležité. Dostali jsme se do nich a věřím, že v ligových zápasech jich co nejvíc proměníme,“ přál si zadák Šural.

Zbrojovka spoléhá na gólový příspěvek nejlepšího střelce uplynulé druholigové sezony Jakuba Řezníčka, který už v nejvyšší soutěži nastřádal 301 utkání a 77 gólů. „Nechci sýčkovat, ale doufám, že se Řezňovi zdravotně nic nestane,“ podotkl bývalý brněnský kouč.

Na zkoušce neuspěl Jakub Yunis, takže Řezníčka budou doplňovat především Jakub Přichystal a Jan Hladík. „Kubu Přichystala jsem měl vždycky za ligového hráče, za mě dával ligové góly,“ doplnil Habanec.