Máte za sebou první zápas v brněnském dresu, který Zbrojovka prohrála 0:2 v Blansku. Jaký byl?

Prohráli jsme, takže jsem si ho moc neužil, nehráli jsme dobře. Ze druhé strany jsem rád, že jsem nastoupil. Zbrojovka je pro mě něco jiného, klub zase o level výš a jsem rád, že jsem tu možnost dostal.

Kdy začal být zájem Zbrojovky aktuální?

Myslím, že v půlce června mi volal trenér Machálek. Jen jsme se bavili, nevěděli jsme, co bude, jestli se dohraje soutěž, nebo ne, zda se postoupí. Pak jsme se spojili s Tomášem Požárem (manažer Zbrojovky – pozn. red.) a začali jednat co a jak.

Byl váš příchod podmíněný postupem do nejvyšší soutěže?

Podmíněný tím úplně nebyl. Bavili jsme se, že mají zájem a bylo by asi jedno, do jaké soutěže. Nějak jsme to neřešili. Vedení Zbrojovky mělo hodně věcí k řešení skrz to, zda postoupí. Naplno jsme příchod začali řešit až po konci soutěže.

Jan Koudelka

Narozen: 12. března 1992

Výška: 176 centimetrů

Váha: 70 kilogramů

Post: záložník

Předchozí kluby: FC Boskovice, SK Sigma Olomouc,FC Vysočina Jihlava, SK Líšeň, SK Sulko Zábřeh, FK Blansko, Melk (Rakousko), MFK Vyškov, 1. SK Prostějov

Uplynulá sezona ve druhé lize: 24 zápasů/5 gólů

Přezdívka: Koudy

Zájmy: tenis, hokej, squash a sport všeobecně

Oblíbený klub: Arsenal FC, Real Madrid

Oblíbený hráč: Tomáš Rosický, Cesc Fàbregas

Úspěchy: mistr světa 2017 a mistr Evropy 2018 v malém fotbale

Zbrojovka se o vás zajímala už před rokem a půl. Na čem to ztroskotalo?

Nevím. Bavili jsme se s tehdejším trenérem (Pavel Šustr – pozn. red.), že to necháme být a uvidíme postupem času, co bude. Brno mě chtělo, já jsem taky chtěl, ale domluvili jsme se, že zůstanu v Prostějově.

Mělo vedení Brna strach, protože trpíte cukrovkou?

O cukrovce v klubu ví, bavil jsem se o tom se všemi. Vědí všechny okolnosti, co to obnáší. Mluvíme pořád i na tréninku s trenéry, maséry, zda je všechno v pohodě.

Omezuje vás cukrovka v tréninku?

Neomezuje, ale musím si vše hlídat. Přece jen je to o level vyšší soutěž a zase něco jiného.

Čeká vás premiéra v první lize. Věřil jste, že si ji zahrajete?

Dva roky od šestadvaceti jsem hrál druhou ligu, pořád mám cíl se dostat do první, přišlo to a jsem rád. Je to sen. Pro každého, kdo hraje fotbal na úrovni druhé a třetí ligy, musí být cíl se do ligy dostat. Bylo by špatně, kdyby ne.

Přicházíte s vizitkou rozdílového hráče ve druhé lize, jste připravený na očekávání?

Už nejsem úplně mladý hráč. Tlak je všude, tady asi bude o trochu větší, protože jde o jinou soutěž, ale záleží na každém hráči, jak si to v sobě poskládá.

Trenér Miloslav Machálek vás nabádá ke stejné hře, jakou jste předváděl v Prostějově?

Říkal, ať ukážu kvalitu, jakou jsem předváděl doteď. Ví, co jsem za typ hráče.

Věříte si i proti českým fotbalovým gigantům?

Akorát místo do Vlašimi pojedu do Edenu. (úsměv) Pro každého hráče je něco jiného, že najednou hrajeme ligu. Jsou tam topové mančafty, první liga je úplně jiná, jsou tam lepší hráči než ve druhé. Potřebujeme se připravit, ale fotbal je fotbal. De facto proti nám stojí lidi jako my. Musíme se k tomu postavit tak, že budeme hrát s každým stejně a předvádět co nejlepší fotbal, abychom posbírali dost bodů.

Z první ligy v příští sezoně sestupují tři mužstva. Zbrojovka má jasný cíl – záchranu. Jak je reálná?

Myslím, že určitě je. Tým máme dobrý, i trenér řekl, že mu věří, teď si taky musíme věřit. Nemůžeme mít obavy, že hrajeme se Spartou, Libercem nebo Slavií. Potřebujeme zdravé sebevědomí, aby nám to v sezoně fungovalo.