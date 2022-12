OFENZIVA. Pouze Slavia, Plzeň a Sparta nastřílely v nejvyšší soutěži víc branek. Brňané společně s Bohemians nasázeli sedmadvacet gólů. Jedenáct nejlepší střelec první ligy Jakub Řezníček, sedm přidal Michal Ševčík. „Přestože myslím, že doplnění kádru nebylo takové, jaké by mělo, podzim předčil očekávání. Neskutečná střelecká forma Řezníčka a objev supertalenta Ševčíka prakticky přebily díry v defenzivě,“ podotkl Habanec.

Dalších osm hráčů přidalo po jedné brance, jeden zásah byl vlastní. Vše ostatní obstarala dvojice tahounů. „Za výsledky stojí stoprocentní zlepšení všech hráčů, ale nejvíc byli vidět Kuba Řezníček a Michal Ševčík. Kdybych nosil klobouk, smeknu ho, jak to zvládali neuvěřitelně dopředu. Tak dobře to nezvládali ani ve druhé lize,“ všiml si legendární brněnský gólman Josef Hron.

Zbrojovka vyhrála i potřetí a v Tipsport lize skončí nejhůř třetí

ŠEVČÍK. Dvacetiletý Ševčík se blýskl ještě sedmi asistencemi a touží po něm obě pražská S. „V chování na hřišti má sebevědomí jako zahraniční hráči. Kdyby došlo k odchodu kreativních hráčů jako Ševčík, Řezníček nebo Pachlopník, nastal by obrovský problém,“ upozornil Habanec.

KANONÝR. Čtyřiatřicetiletý Řezníček míří nejen za korunou krále střelců FORTUNA:LIGY, ale také otevírá bránu Klubu ligových kanonýrů, kam mu schází jen deset branek. „Využívá zkušenosti z předešlých let, ví, jakým způsobem si pokrýt balon, kdy přihrát a kdy vystřelit. Má tady čistou hlavu. V jiných angažmá, ať už v Plzni, Teplicích či krátce v zahraničí, se necítil nikdy tak komfortně. Potřebuje plnou důvěru, kterou v Brně jednoznačně má, což se projevilo na jeho pohodě. Má nadstandardní úspěšnost v zakončení,“ řekl Habanec, jenž trénuje Kuřim v krajském přeboru.

BERKOVEC. I když brněnští fotbalisté dostávali až povážlivě hodně branek, na Martina Berkovce mezi tyčemi se mohli ve většině případů spolehnout. Ve vyrovnaných duelech mužstvo mnohokrát podržel. „Neustále mluvíme o dvou jménech, ale minimálně Berkovec velice dobře sekundoval těm dvěma nadstandardním hráčům vepředu. Jsem moc rád, že se nepotvrdila negativní slova o odepsaném mančaftu. Přeji si, aby Brno ještě poskočilo aspoň do středu tabulky, kam za podzim určitě patřilo,“ řekl třiapadesátiletý Habanec.

DEFENZIVA. V počtu obdržených gólů patří brněnské mužstvo naopak k nejhorším. V šestnácti kolech dostalo čtyřiatřicet branek, hůř dopadly jen Teplice a Pardubice. „Zatímco vepředu hráli kluci úplně super, hra dozadu byla podobná jako ve druhé lize. Největší problém byl hlavně doma, kde hráči prohrávali souboje a dostávali lehce góly. Neuhráli balony do šestnáctky, které musí uhrát. Dozadu se musí zlepšit hra celé čtyřky plus jednoho či dvou defenzivních hráčů,“ nabádal Hron, mistr Československa se Zbrojovkou z roku 1978.

Brněnští fotbalisté kupili až příliš často hrozivé individuální chyby. Nevyvarovali se jich stopeři, ani krajní obránci. „Ideální by podle mě bylo sehnat dva hráče dozadu. Kluci jsou prověření ve druhé lize, ale teď hrají v první. Všichni jsou skoro na stejné úrovni. Moc by týmu pomohl jeden zkušený stoper, nejvíc by to prospělo v rozvoji Endlíkovi,“ zmínil Hron talentovaného stopera Lukáše Endla.

Připomeňte si podzim Zbrojovky: od první příčky až ke třem prohrám v závěru

Zbrojovka přitom v zimě přivedla krajní obránce Róberta Matejova ze Zlína a Josefa Divíška ze Slovácka. Jenže první zasáhl do devíti prvoligových utkání a druhý dokonce jen do čtyř. Navíc i forma Denise Granečného postupně upadala. „Hodila by se větší konkurence nebo zkušenosti. Někdo jako Luděk Pernica a ještě jeden defenzivní halv, který by udával režisérské tempo směrem dozadu. V trojúhelníku dvou stoperů a defenzivního záložníka bylo hodně propadených míčů a chodily průnikové přihrávky, z čehož Zbrojovka dostávala branky,“ poznamenal bývalý kouč Brna, Slovácka, Teplic či Ústí nad Labem Habanec.

FALTA. Od příchodu dvojnásobného českého reprezentanta Šimona Falty na hostování z Plzně si brněnský klub hodně sliboval. Jenže do většiny utkání naskočil jako střídající hráč a připsal si jedinou asistenci. „Vždycky to pro mě byl velký fotbalista a je pravda, že jsem od něj očekával o hodně víc,“ řekl Habanec.

RYCHLÍK. Naopak nigerijský záložník Wale Musa Alli přišel v tichosti přes úspěšnou zkoušku ze druhé rakouské ligy. A svou rychlostí a netradičním řešením dělal drobný rychlík velké problémy prvoligovým obráncům. „V úvodních zápasech ještě nevěděl, kam běžet a lítal jak utržený, ale postupně ukázal, že umí hrát, dát balon. Pro mě to byl výborný kup,“ pronesl jedenasedmdesátiletý Hron.

Byť Alli v šestnácti utkáních zaznamenal jeden gól a čtyři asistence, jeho produktivita mohla být vyšší. „Možná se to nebude někomu líbit, ale z pohledu statistiky se nemůžeme bavit o nadstandardním hráči útočného typu. Je fantastický na pohled, má perfektní věci, které ukazuje v součinnosti kombinace tahových, rychlostních hráčů, ale nemá moc velká čísla na to, že hrál většinu zápasů,“ doplnil Habanec.

Král ligových střelců přestal pít pivo. Zhubnul jsem a je mi fajn, říká Řezníček

TRENÉR. Po rychlém sestupu v předminulém prvoligovém ročníku nevzbuzovalo setrvání kouče Richarda Dostálka na brněnské lavičce velké nadšení. Jenže po famózní jízdě druhou ligou bývalý reprezentační záložník dokazuje, že dozrál i do role prvoligového trenéra. „Mančaft má svoji kvalitu a musím pochválit i trenéra, který odvedl hodně dobrou práci. Ríša Dostálek častokrát velice dobře zasahoval do zápasu. Ani Řezníčka několikrát nedal úplně od začátku, předpokládal, že může být žolík, což potvrdil,“ ocenil Habanec svého kolegu.

Zbrojovka často reagovala i na herní systém soupeře. „Mužstvo bylo velice dobře nachystané po technicko-taktické části. Měnilo rozestavení za 4-2-3-1 na 3-5-2 nebo 5-4-1 podle toho, jaký je to soupeř. Variabilita byla v některých fázích vidět,“ podotkl Habanec.