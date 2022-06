OBRAZEM: Charita i fotbal. Tak šel čas s šampionem UFC Procházkou

Pokud prokážou, že budou pro Zbrojovku přínos, pak zůstanou. „Zatím jsme domluvení na desetidenní test. Jsou to hráči, které známe, naskytla se možnost mít je tady na začátek přípravy a myslím, že se to i hodí. Určitě je sem nebereme s tím, že tomu nevěříme. Věříme, že to dopadne a můžou nám pomoct,“ podotkl manažer.

Yunis má k Brnu vřelý vztah, za Zbrojovku nastupoval v letech 2005 až 2012, než přestoupil do Olomouce. „Pevně věřím, že to půjde správnou cestou a dopadne, jak má. Jsem přece jen brněnský odchovanec, vracím se po téměř deseti letech v Olomouci,“ přál si Yunis.

Jenže po vážném zranění kolena odehrál v minulé sezoně jen čtyři zápasy za olomoucké béčko ve třetí lize. „Kuba už je v plném tréninku a říkal, že se cítí dobře, takže všechno bude jenom o něm. Záleží, jak zvládne fyzickou zátěž, kterou tady nastavíme. Doufám, že je zdravotně natolik v pořádku, aby nám ukázal kvalitu, která v něm je,“ řekl Dostálek.

Z hostování ve Vyškově se vrátil Martin Sedlák, z Kroměříže Claude Lhotecký, naopak scházel Jan Štěrba, jemuž skončilo hostování z Olomouce. Jen individuálně trénoval Jiří Texl, později se zapojí Ondřej Pachlopník, který se vrací z Plzně, ale zotavuje se po vážném zranění.

Na gólmanském postu bude s Martinem Berkovcem patrně pokračovat Jakub Šiman. „Pracujeme na jeho přesunu z Plzně k nám,“ podotkl Požár. Jiří Floder nejspíš setrvá v Chrudimi.

V brněnském kádru stále zůstává i Michal Ševčík, o něhož projevila zájem pražská Sparta. „Jednání ještě neskončila, přestupní období je dlouhé a variant je samozřejmě víc, ale počítáme s ním na tuhle sezonu,“ sdělil brněnský manažer.

I kdyby Zbrojovka angažovala všechny tři hráče na zkoušku, patrně nepůjde o poslední příchody. „Máme v hledáčku ještě hráče, o kterých by se mělo rozhodnout po víkendu. Příští týden, jak ostatní prvoligové týmy začnou své přípravy a rozjedou se na zahraniční soustředění, některé hráče už brát s sebou nebudou. Toho bychom rádi využili a o některé hráče máme zájem,“ poznamenal Dostálek.

V sobotu od šesti hodin večer nastoupí Zbrojovka k prvnímu přípravnému utkání v Bystrci u příležitosti devadesátin založení klubu.

HOTOVÉ PŘÍCHODY

Josef Divíšek: 31 let, levý obránce, přichází ze Slovácka, v první lize odehrál 201 zápasů a dvakrát skóroval

Róbert Matejov: 33 let, krajní obránce, přichází ze Zlína, v první lize 167 utkání a pět branek

HRÁČI NA ZKOUŠKU

Denis Granečný: 23 let, levý záložník, naposledy hrál za Mezőkövesd maďarskou ligu, v první lize 78 duelů, jeden gól

Michal Jeřábek: 28 let, stoper, rok 2021 strávil v kazašském FK Aktobe, v první lize 141 duelů a šest branek

Jakub Yunis: 26 let, útočník, přichází z Olomouce, v první lize 67 utkání a pět gólů