Zbrojovka v pětadvacetiletém stoperovi z Pobřeží slonoviny získala renomovanou posilu, jenže Tijani naposledy nastoupil do soutěžního utkání 26. října. Na začátku druhé půle duelu Ligy mistrů na hřišti Interu Milán se zranil a od té doby nehrál.

Od pondělního příchodu do Zbrojovky ovšem trénuje bez omezení. „Samozřejmě máme informace od něho i lékařského týmu, že je zdravý. Ale opakuji, že nejsme rozhodnutí, stoperská dvojice na Slavii odehrála slušný mač,“ ocenil asistent kouče výkony Jana Hlavici a Jakuba Šurala.

Vydrží mu zdraví? V Tijanim přichází dirigent obrany, ale souží ho zranění

I přes sympatické vystoupení Zbrojovka prohrála na hřišti prvoligového lídra 0:2. „Chlapci uskákali enormní množství standardních situací, hráli statečně, ale nakonec jsme prohráli gólem ze standardky, která byla úplně nejmizerněji kopnutá,“ zmínil branku Brazilce Ewertona z přímého kopu, při kterém se rozestoupila zeď.

Přestože Tijani dlouho absentoval, má v životopisu zápasy, kterými se nemůže pochlubit nikdo ze čtyř stávajících stoperů. „V říjnu hrál proti Bayernu Mnichov, takže bude asi doopravdy kvalitní hráč. Slibujeme si, že Momo nám donese, co jsme potřebovali, soubojovost, sílu, i co se týká vzdušných soubojů. Máme ho odsledovaného, víme, že organizuje hru, je velmi klidný na balonu. Má nám co nabídnout,“ podotkl Dojčan.

OBOUSTRANNÁ POMOC

Tijani přišel do Brna na půlroční hostování bez opce. „Doufám, že pomůže nám, my jemu, a budeme nejšťastnější, když oboustranná pomoc povede ke spokojenosti. Pak uvidíme, co bude dál. Hodně si od něho slibujeme, na druhou stranu máme dalších dvacet hráčů v kabině, kteří čekají na svou příležitost, a když ji dostanou, pevně věřím, že se jí chytí,“ doplnil kouč.

Urostlému zadákovi vyhovuje hra na tři stopery, kterou si vyzkoušel v Plzni, ovšem Zbrojovka upřednostňuje čtyřobráncový systém. Změní ho kvůli Tijanimu? „Pracujeme i s variantou tří stoperů, máme jich teď hodně kvalitních, ale nejsme ještě úplně rozhodnutí. Víceméně máme nachystané obě varianty,“ naznačil možnosti.

Zbrojovka v sobotu v domácím prostředí potřebuje zabrat. Na výhru čeká od 30. října, kdy na Srbské porazila Liberec 3:0. „Uvědomujeme si, že jsme delší dobru nevyhráli, takže se nějaká změna nabízí, ale vždy vycházíme z toho, v jakém složení máme mužstvo, ze zdravotních problémů, které nás tento týden sužují,“ podotkl Dojčan.

FOTO: Je to nezodpovědné chování, zlobil se kouč Dostálek na mezeru ve zdi

Například Lukáš Endl ani ve čtvrtek ještě netrénoval, Matěj Hrabina teprve zlehka začal, Róbert Matejov je po nemoci, dlouhodobě mimo hru jsou Filip Souček s Adamem Fouskem, stopku za červenou má ještě na tento duel Josef Divíšek. „Budeme vařit z toho, kdo bude k dispozici. Mužstvo máme silné, charakterní, chlapci vědí, o co se hraje. Doufám, že dojde hodně našich fanoušků, které máme opravdu výborné. I na Slavii jsme je slyšeli a cítili jsme, že šli s námi do jámy lvové,“ těšilo Dojčana.

Do Brna ovšem v sobotu přicestuje mnoho příznivců Baníku. „Pevně věřím, že domácí prostředí budeme mít my, že se naši lidé zmobilizují. Když jsme potřebovali, byli tam s námi. Chci pozvat naše fanoušky, aby vytvořili takovou atmosféru, jakou si Zbrojovka zaslouží,“ vyzýval asistent kouče.