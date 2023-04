Je to dobrá, nebo špatná volba? To se samozřejmě ukáže až po konci letošního ročníku FORTUNA:LIGY, každopádně příchod trenéra Martina Haška do fotbalové Zbrojovky sotva někdo očekával. Bývalý český reprezentant se v úterý stal nástupcem odvolaného Richarda Dostálka.

Nový trenér brněnské Zbrojovky Martin Hašek. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Třináctý celek prvoligové tabulky má zachránit v nejvyšší soutěži. „Nepochybuji o tom. Nemyslím si, že by se tam Zbrojovka namočila, v nejhorším se může stát, že by hrála baráž. Pevně doufám, že se ani to nestane I když jsem byl v Brně krátce, vzpomínám na klub rád a přeji mu jen to nejlepší,“ vzkázal bývalý prvoligový obránce Michal Šmíd.

Ve Zbrojovce odehrál sedm druholigových utkání na podzim 2019, především však dvě sezony nastupoval pod koučem Haškem v Bohemians 1905. „Je to velmi dobrý trenér, který má výborně zvládnutou organizaci hry. Je mu vlastní poctivost a umí pracovat s psychikou hráčů. Taky už trénuji a z některých jeho metod i názorů čerpám,“ uvedl Šmíd, který odehrál 174 utkání v nejvyšší soutěži a vstřelil devět gólů.

Zbrojovka odvolala trenéra Dostálka. Tým převzal Martin Hašek

Do konce základní části FORTUNA:LIGY zbývají čtyři utkání a brněnský celek má stejně bodů jako Teplice na barážové čtrnácté příčce. „I pro mě je jméno nového kouče překvapivé. Je to mladý, poctivý trenér, který ví, do čeho jde, že situace není lehká. Dá se z ní dostat, ale musejí mu pomoct hráči. Je to hodně o nich, jak se semknou, poskládají šatnu,“ upozornil bývalý brněnský fotbalista Petr Švancara.

Hašek získal v kariéře pět titulů s pražskou Spartou, jeden pak s Austrií Vídeň. Stal se ikonou letenského klubu, kde po konci kariéry také trénoval. Nyní přichází na jižní Moravu. „Kluci hodně zápasů po sobě nevyhráli. Trenér jde do prostředí, které není úplně pozitivní, co si budeme vykládat, fanda v Brně je náročný a naštvaný, že se se nějakou dobu fotbalu v Brně nedaří, že není ani stadion. Jsem zvědavý, jak se s tím trenér popere, ale může být dokonce i jeho výhoda, že sem jde z úplně jiného prostředí. Není odsud, má určitě hroznou chuť a motivaci tady něčeho dosáhnout,“ uvažoval brněnský patriot Švancara.

Zdroj: Youtube

Zbrojovka čeká na vítězství v první lize šest utkání, po třech remízách následovaly tři porážky. Trenéru Dostálkovi zlomila vaz ta poslední 1:2 doma s Hradcem Králové. „Na podzim to fungovalo, teď je potřeba zanalyzovat, proč to na jaře nepokračuje. Možná mělo vedení mít s trenérem Dostálkem větší trpělivost. Nevidím do vztahů v kabině, ale mělo ještě chvíli vydržet, Ríša zná mužstvo dlouho. Zároveň jsem zvědavý na Martina Haška, který přichází z úplně jiného prostředí. Zbrojovka se pořád cítí jako velký a tradiční klub, očekávají se tam okamžitá vítězství, ale na to musíte mít správně složené mužstvo,“ přemítal trenér Václav Kotal, který v sezoně 2015/2016 skončil s Brnem na šestém místě.

Dostálek se podepsal pod loňský suverénní postup ze druhé ligy do první, na podzim jeho svěřenci ve FORTUNA:LIZE nasbírali dvacet bodů a skončili jedenáctí.

Jenže jaro zatím nevychází podle představ. „Každý si může vykládat, co chce, ale Ríša je borec od nás, naše legenda a patří mu velký dík. Bohužel stal se součástí toho, co se už několik let ve fotbale dělá, když nejsou výsledky, odvolává se trenér. Doufám, že se Ríšovi v další kariéře bude dařit,“ řekl Švancara.

Hašek: Trenéra klub neosloví, když se daří, ale až se nahromadí problémy

Haška zažil jako protihráče a očekává, že coby kouč se bude prezentovat stejně jako kdysi na trávníku. „Myslím, že bude přísný a poctivý. Nikdy nebyl líný na krok, šlo o hráče, kterému patřil střed pole, kde sbíral balony. Věřím, že svou poctivostí a zarputilostí kluky přesvědčí, jakým směrem v zápasech jít. Snad Zbrojovku zachrání,“ přál si Švancara.

Hašek má k nastolení nové cesty a zlepšení atmosféry čas jen do neděle, kdy Zbrojovka od čtyř hodin odpoledne přivítá poslední Pardubice. „Je to strašně důležitý zápas pro všechny. Trenér přináší nový impulz a jsem zvědavý, jak dokáže mužstvo nakopnout, zda za tak krátkou dobu bude schopný třeba vyměnit základní sestavu. Ožijí hráči, kteří jsou delší dobu na lavičce, je to pro ně nová šance. Může probrat některé hráče, kteří v nějaké fázi angažmá v Brně byli ve formě a teď stagnují, snad ožijí s novým trenérem,“ doufal Švancara.