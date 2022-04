V brance Slavie se v tomto soutěžním ročníku střídají především Kolář a Aleš Mandous. Dres úřadujících šampionů však nejdéle obléká právě Kovář, od ledna roku 2017. „Chtěli jsme, aby měl Přéma start a rozšířil svoji neporazitelnost na brankářském postu ve Slavii. Je tady pět let a ještě neprohrál zápas, rozšířil tak svoji bilanci," líčil Trpišovský.

Se Slavií má už čtvrtý titul. Jsme jedna rodina, s Tvrdíkem si tykám, říká Kovář

Jeho svěřenci zakončili základní část první ligy na prvním místě, v závěrečném utkání vyhráli 3:0 se Zlínem. Kovář si připsal nulu. „Domluvili se na tom s Kolim, Mandy onemocněl a dostal teploty, nebyl k dispozici. Přéma letos ještě nenaskočil, takže se to za tohohle stavu nabízelo. Byla k tomu příležitost, nebylo to nic vůči soupeři," zdůraznil Trpišovský.

Šestatřicetiletý Kovář v nejvyšší české soutěži získal za svou kariéru dosud čtyři mistrovské tituly a připsal si v ní v dresu Slavie a Liberce pětačtyřicet zápasů. V nich vychytal čtrnáct nul. „Je to velká osobnost v kabině, je pro nás opravdu důležitý. Bylo příjemného ho vidět šťastného a fanoušci si to také užili, takže to bylo fajn,“ dodal Alexander Bah, obránce pražské Slavie.