Stalo se to, čeho se brněnští fotbalisté i jejich fanoušci nejvíc obávali. Po povedené podzimní části FORTUNA:LIGY už Zbrojovka klesla na barážovou příčku. Nyní se nachází na čtrnácté pozici bod za Teplicemi a dva body před Pardubicemi. Oba tyto celky už v úterý odehrály duel 29. kola, který brněnské mužstvo čeká až ve středu. Od půl šesté večer přivítá v Adax Invest Areně dvanácté České Budějovice, které také mají jen o bod víc.

Brněnští fotbalisté (v červeném) se vrátili z Liberce bez bodu. | Foto: Petr Nečas

Teplice remizovaly 1:1 s Mladou Boleslaví, Pardubice porazily Slovácko 3:1. Teď je na řadě s reakcí družina kouče Martina Haška. „Čeká nás další důležitý zápas, opět se potkávají sousedi v tabulce a opět se hraje o šest bodů. Budějovice doma vstřelily pět branek, takže na tom v hlavách budou výrazně lépe než my. Nám zápas v Liberci nevyšel, prohráli jsme po špatném výkonu po neakceptovatelných chybách. Takový výkon nemá naději na úspěch a je teď na nás, abychom správně zareagovali a důležitý zápas zvládli,“ prohlásil Hašek.

FOTO: Zbrojovka po první půli neměla ambici na zvrat, proto kouč stáhl Řezníčka

Pravda je, že oba celky vstupují do klíčové bitvy v rozdílném rozpoložení. Zatímco České Budějovice smetly 5:1 Jablonec, brněnský celek prohrál 1:3 v Liberci. „Musíme v posledních kolech získat co nejvíc bodů a uvidíme, na co to bude stačit. Nemůžeme se dívat extra dopředu, musíme nejdřív sbírat body a potom se můžeme dívat na týmy kolem nás,“ podotkl brněnský obránce Matěj Hrabina.

Zbrojovka předvedla na severu Čech ostudný výkon především v první půli, kdy v rozmezí deseti minut obdržela tři branky. Po přestávce už Jihomoravané gól nedostali. „Něco jsme si řekli, ale to asi zůstane v šatně. Nikdo to samozřejmě nemohl hodnotit pozitivně, ale měli jsme před sebou druhý poločas, chtěli jsme to dohrát se ctí. Takže nejdřív bouřka a pak jsme se soustředili na druhou půli,“ odhalil Hrabina.

Brněnský tým ovšem rezignoval na snahu s výsledkem na severu Čech něco udělat. I proto trenér stáhl ze hřiště kapitána a nejlepšího střelce soutěže Jakuba Řezníčka. „Těmi střídáními do druhé půle jsme už neměli ambici otočit výsledek, ale spíše to důstojně dohrát směrem ke středečnímu zápasu. Chtěli jsme, aby byl Řezňa na to utkání čerstvý. Hrajeme v rytmu neděle – středa – neděle, není potřeba ho nechat vytavit do mrtva a pak jet tři a půl hodiny do Brna autobusem. Kdyby se hrálo za týden nebo to byl poslední zápas, bylo by to něco jiného,“ vysvětlil Hašek.

V Liberci měl k dispozici pouze čtyři náhradníky do pole. „Možností nebylo tolik, když nemáte větší výběr, můžete reagovat jen omezeně. Ale nechci, aby to sklouzlo k tomu, že jsme prohráli proto, že jsme měli čtyři hráče na lavičce. I kdybychom jich měli deset, výsledek bychom pravděpodobně neotočili. Mohli bychom se o to pokusit, takhle jsme museli kalkulovat s tím, že máme ve středu zápas. I když mi to je z principu proti srsti, protože se nikdy nechci vzdávat,“ objasnil Hašek.

Do tréninku se sice po nemoci vrátili Josef Divíšek s Róbertem Matejovem, ale problémy se zády vyřadily obránce Josefa Koželuha a mimo hru je i forvard Lukáš Rogožan. Po čtvrté žluté kartě přibyl na seznam nevyužitelných stoper Jan Hlavica.

Počet absencí se tak vyšplhal na osm, v Liberci navíc kvůli viróze nedohrál další zadák Jan Štěrba. „Uvidíme, jak to s ním bude. Někteří hráči by se teoreticky mohli vrátit, ale je otázka, jak se budou jevit v tréninku a jak se budou cítit. V tuto chvíli nelze blíže specifikovat, v jakém složení nastoupíme. Musíme si poradit s tím, co máme. Věřím, že nám v tom opět pomůžou fanoušci, tak jako minulý víkend proti Pardubicím,“ připomněl Hašek premiéru na brněnské lavičce, kdy Zbrojovka vyhrála 2:1.

Koblížek se vrací do Finska, v Kometě mu nesedla změna trenéra, naznačil

České Budějovice ovládly dva z posledních tří vzájemných ligových zápasů, na podzim doma 3:1 a na začátku března navíc v poháru 2:1. „S Jabloncem jsme herně i s ohledem na výsledek podali zatím asi nejlepší výkon pod naším vedením. Bylo to povedené, musíme na to navázat v Brně. Chceme vyhrát všechny zápasy. Takže i do Brna jedeme s cílem uspět a zase hrát dobrý fotbal,“ uvedl jihočeský kouč Marek Nikl.