Prvoligová sezona odstartuje kvůli pandemii koronaviru a prodloužení předchozího ročníku o více než měsíc později, než je obvyklé. Běžně začíná v průběhu července, vloni to bylo 12. července.

V minulé sezoně se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. Mezi elitu z druhé ligy prošla vedle vítězných Pardubic i druhá Zbrojovka Brno, baráž byla zrušena. První ligu bude poprvé v samostatné historii hrát 18 týmů a tentokrát se neuskuteční nadstavba. Přímo sestoupí tři celky. V jednom kole se bude hrát vždy rekordních devět utkání.

Podzimní pražské derby mezi Spartou a Slavií se odehraje v 10. kole na začátku listopadu na Letné. I s druhým velkým rivalem Plzní budou hrát červenobílí nejdříve venku, v Doosan areně se představí ve 14. kole. V 7. kole v dalším šlágru Plzeň přivítá Spartu.

Kompletní program najdete zde.

Nováček z Pardubic kvůli nevyhovujícímu stadionu bude hrát domácí zápasy v pražském Ďolíčku a poprvé se tam představí ve 2. kole proti Teplicím. Severočeši kvůli rekonstrukci trávníku nastoupí k prvním dvěma utkáním venku. Naopak brněnský nováček začne dvakrát za sebou doma.

Na podzim se odehraje nezvykle jen 15 kol, v uplynulé sezoně při nadstavbě to přitom bylo 20 dějství. Jarní část pak začne nejdříve v historii - už o posledním lednovém víkendu, zimní pauza tak poprvé potrvá jen něco přes měsíc.

"Když se podíváte na termínovou listinu evropských soutěží, tak během podzimu neexistuje ani jedna volná středa. Všechny zápasy kvalifikací i základních skupin se hrají ob týden, zatímco předtím se skupiny hrály v podstatě každých 14 dní. Využijeme všechny týdny, není možná ani jedna vložená středa," řekl na tiskové konferenci výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.

Losování se znovu uskutečnilo podle takzvaných Frončekových tabulek. Ty dokážou zohlednit, aby si domácími zápasy nekonkurovala mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické podmínky.

Pokud se v lize odehraje aspoň polovina duelů, bude určeno pořadí

Pokud se v příští sezoně první fotbalové ligy odehraje aspoň 50 procent celé soutěže, bude určeno pořadí. V případě, že týmy nebudou mít odehranou stejnou porci utkání, rozhodne koeficient podle přepočtu bodů na počet zápasů. Ligová fotbalová asociace (LFA) upravila rozpis soutěží poté, co se v minulém ročníku nedohrála nadstavbová skupina o záchranu a liga musela být předčasně ukončena.

"Naším primárním cílem je udělat vše pro to, aby se odehrál kompletní program příštího ročníku. Víme, že k tomu z důvodu vyšší moci, covidu-19, nemusí dojít. Proto jsme se intenzivně zaobírali otázkou, jak nastavit pravidla tak, aby v případě nedohrání ročníku kvůli karanténním opatřením nedošlo k situaci jako letos, kdy se nemohlo určit pořadí a tím pádem ani sestupující," řekl na tiskové konferenci po ligovém grémiu profesionálních klubů předseda LFA Dušan Svoboda.

K tomu, aby bylo určeno pořadí, se musí odehrát aspoň 50 procent první ligy. "To je podmínka. V případě nedohrání ročníku pak dojde k tomu, že se tabulka určí a sestaví podle koeficientu, že se budou přepočítávat body na počet odehraných zápasů," uvedl Svoboda.

Kvůli výskytu koronaviru v týmu Opavy se v červenci nedohrál závěr nadstavbové skupiny o záchranu. Už předtím poslední dvě kola odložilo pro změnu několik pozitivních testů v nedaleké Karviné.

Nemohlo být vyhlášeno konečné pořadí, byť mistrovský titul pražské Slavii zůstal. Z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil a z druhé ligy prošla vedle vítězných Pardubic mezi elitu i druhá Zbrojovka Brno. Baráž byla zrušena. Nadcházející prvoligovou sezonu bude hrát poprvé v historii 18 týmů a přímo sestoupí tři celky. Zrušena byla nadstavba.

Pokud by byla v nadcházející sezoně odehrána aspoň polovina programu první ligy, ale některý tým by za sebou neměl 50 procent svých utkání, nemůže se stát mistrem ani se kvalifikovat do evropských pohárů. Sestoupit ale může. V případě, že by se v nejvyšší soutěži nedohrála ani polovina všech zápasů, spadl by jen jeden celek. Za předpokladu, že se v druhé lize, která bude mít tentokrát jen 14 účastníků, odehraje aspoň polovina programu.

"Pokud v druhé lize bude odehrán kompletní program nebo například 70 procent utkání, budeme mít vítěze a ten postoupí nahoru. V první lize bude třeba odehráno jen 45 procent utkání, a abychom se nedostali do situace, že hrajeme první ligu v 19 týmech, tak i za této podmínky sestoupí ten poslední. V této variantě by zůstalo 18 týmů v lize," řekl Svoboda.

"Pokud se bavíme o tom, že nedohrajeme ani 50 procent všech utkání soutěže, to už je z hlediska fotbalu tak trochu konec světa. My věříme, že parametr 50 procent všech utkání je takový, že si neumíme představit, že by k němu nedošlo," dodal šéf LFA.

Týmy podstoupí před každým ligovým duelem test na covid-19

Všechny týmy první fotbalové ligy budou muset v příští sezoně před každým zápasem nejvyšší soutěže povinně podstoupit test na koronavirus. Hradit si jej budou samy kluby. Odběry se budou týkat všech osob, které jsou uvedeny v zápise o utkání.

Stejné opatření bude čekat i všechny celky, které se v domácím poháru MOL Cupu utkají s týmy z nejvyšší soutěže. Druholigová mužstva budou muset povinně podstoupit testy každý měsíc.

"Bude to k tíži klubů. Kluby to pochopily a souhlasily s tím. Testování bude povinné pro všechny hráče, kteří jsou uvedeni v zápise, plus pro členy realizačních týmů," řekl na tiskové konferenci po ligovém grémiu profesionálních klubů předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda. Test nebude moci být starší než tři dny. "Kontrolou bude pověřen technický delegát. Opatření platí až do odvolání ligovým výborem," dodal.

Testy podle odhadů vyjdou jeden klub za sezonu zhruba na dva miliony korun. "Naším primárním cílem, samozřejmě kromě ochrany zdraví hráčů, je, že se snažíme vytvořit maximální podmínky pro to, abychom neohrozili české klubové zástupce v kvalifikaci o evropské poháry. Pokud budete hrát kvalifikace pohárů nebo reprezentační zápasy, podmínka testování před každým zápasem je ze strany UEFA striktně nařízena," uvedl Svoboda.

"Nechceme zbytečně riskovat a dočkat se situace, že některému našemu pohárovému zástupci ztížíme možnost se do pohárů dostat. Jak to bude vypadat dál, záleží na vývoji epidemiologické situace," dodal Svoboda.

LFA před květnovým restartem minulé sezony, přerušené koronavirovou pandemií, vypracovala pro kluby protokol s řadou hygienických opatření, který byl zatím ve formě doporučení. Od nového ročníku se změní na závazná pravidla a v případě jejich porušení může klub či hráče potrestat disciplinární komise.

"Jde o upřesnění toho, co bylo vydáno už na jaře. Nařízení se týkají utkání a tréninkových procesů. Co se týká věcí mimo, to už nemůže řešit LFA. Když se budeme bavit třeba o případu jako v klubu Techtle Mechtle, nemáme možnost, jak je potrestat. Je to o odpovědnosti hráčů. Musí si uvědomit, že pokud budou chodit na diskotéku, pít z kýble jedním brčkem, není to jen o tom, že oni onemocní. Spoluhráči kvůli nim nebudou moci hrát," řekl Svoboda a připomněl nákazu sportovců v pražském nočním podniku.

"Testování plus důsledné vyžadování dodržování opatření, to je z našeho pohledu maximum, co můžeme udělat pro to, aby se kompletní ročník dohrál na hřišti," uvedl Svoboda.

V souvislosti s koronavirou krizí také řídící orgán soutěže získal pravomoc nařídit klubu v případě zhoršené epidemiologické situace v místě jeho sídla odehrát utkání jinde. "Republika je dnes rozdělena na nějaké oblasti, semafory a mohou tam svítit různé barvy. Chceme se vyhnout situaci, kdy klub sice v karanténě nebude, ale v daném kraji nebo okrese budou zakázány akce s účastí třeba nad 20 osob. To už nejsme schopni utkání odehrát, pro nás je limitní číslo 100," uvedl Svoboda.

"V případě, že klub bude zdravý, ale v oblasti nebude možné odehrát utkání, buď si iniciativně najde místo, kde to odehraje, nebo bude mít tu kompetenci řídící orgán," dodal.

LFA s ohledem na koronavirovou krizi rovněž upravila tresty za žluté karty. Nově budou muset hráči za každá čtyři napomínání vynechat jedno utkání a karty se už nebudou kumulovat. Dosud za osm napomenutí platil trest na dva zápasy, za 12 na tři duely a podobně.