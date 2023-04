V zimě cítil, že se dostává do nejlepší formy své kariéry. Jenže ji stihl předvést jen v šestatřiceti minutách. Tak dlouho hrál brněnský fotbalista Filip Souček na začátku února v domácím utkání proti Plzni. Pak hřiště opustil kvůli poraněnému kotníku a od té doby se dával do kupy. „Byly to dlouhé dva měsíce. Asi žádného fotbalistu nebaví dívat se na zápasy jen z tribuny,“ řekl dvaadvacetiletý středopolař.

Filip Souček. | Foto: Petr Nečas

V neděli odehrál kompletní utkání za divizní rezervu Zbrojovky, které pomohl k výhře 1:0 nad Baťovem. „Šel jsem hrát s tím, že si vyzkouším zápasové tempo, abych zkusil kotník, zda mi v něčem nevadí. Byl docela těžký terén, pršelo a musím zaklepat, že kotník držel a je v pohodě. Nemám žádný problém, že by mě v něčem omezoval,“ uvedl Souček, který na jihu Moravy hostuje do konce sezony z pražské Sparty.

V sobotu od čtyř hodin odpoledne nastoupí Zbrojovka v domácím utkání FORTUNA:LIGY proti Hradci Králové. A defenzivní záložník je připravený naskočit od úvodu. „Myslím, že se do toho dá vletět od první minuty. Podle mě je rozehranost o jednom dvou zápasech a nějakých dobrých momentech, ve kterých je potřeba se chytit a bude to v pohodě,“ líčil Souček.

Brněnský trenér Richard Dostálek po středečním tréninku naznačil, že by rád mládežnického reprezentanta aspoň na část sobotního utkání nasadil, i když návrat do zimní formy mu ještě potrvá. „Je to důležitý hráč na důležité pozici, o to jsme radši, že se vrací. Nemůžeme však očekávat, že po šesti týdnech, které promarodil, kdy měl kondiční tréninky, mu to bude lepit u nohy, jako mu to lepilo. Zimní přípravu absolvoval výborně, dařilo se mu i herně. Teď to bude malinko složitější, ale je to hráč, kterého na hřišti potřebujeme,“ uznal kouč Zbrojovky.

I Souček vnímal, že se mu zimní příprava vydařila. Jenže v Mladé Boleslavi nemohl hrát kvůli karetnímu trestu a pak se zranil. „Myslím, že za tu čtvrtou sezonu, co jsem v lize, to spělo k nejlepší formě, byl jsem nejlíp nachystaný. Bohužel první kolo jsem stál kvůli kartám a ve druhém přišel smolný moment. To k tomu prostě patří,“ hlesl Souček.

Pro Zbrojovku může být jeho návrat klíčový, protože s ním v sestavě se jí na podzim dařilo. „Makal jsem, ať jsem zpátky ve formě jako v zimě. Je to o práci navíc. Zbývá pět zápasů základní části a pět v nadstavbě, jsou to pro nás důležité duely s konkurenty a musíme je zvládat,“ burcoval.

V době rekonvalescence pracoval s fyzioterapeutem Zbrojovky Ivanem Janským, pravidelně se věnuje posilovně navíc a opět se chystá na individuální tréninky, na které dojíždí dvakrát týdně do Zlína. „Teď jsem to trochu omezil a nejezdil, protože únava byla celkem velká, když jsem se vracel. Od příštího týdne chci na tento program zase najet,“ uvedl a vysvětlil, proč dojíždí zrovna do Zlína: „Začal jsem od ledna, z mého pohledu je tam trenér, který je dobrý v tom, co dělá a jsem s ním spokojený. Myslím, že to šlo vidět v zimní přípravě, hrozně mi to prospělo a chci v tom pokračovat.“

Brňané se nacházejí na dvanácté příčce a pouze tři body je dělí od barážové čtrnácté pozice, na které jsou Teplice. „Trochu jsme se namočili níž, než jsme čekali, ze spodku se dotahují. Je na nás, abychom zápasy vyhrávali a dotáhli se zase o kapánek výš před ty, co jsou pod námi,“ doufal Souček.

Devátý Hradec Králové nasbíral o čtyři body víc. „Myslím, že hosté přijede nahecovaní. Prohráli a mají to postavené na soubojovosti, běhavosti, přijedou sem hrát poctivý fotbal. To samozřejmě chceme hrát i my, přehrát je a porazit je,“ avizoval Souček.

Zbrojovka v posledních pěti kolech třikrát remizovala a dvakrát prohrála. Doma už potřebuje zabrat. „Máme problém, když nám někdo zaleze níž, nejvíc to podle mě šlo vidět se Zlínem, kdy jsme dostali brzy gól. Zlín pak zalezl na svoji polovinu a strašně těžko jsme se tam dostávali. Většinou jsme měli problém v zápasech, kdy jsme prohrávali a soupeř zalezl, než v utkáních, kdy se hrálo nahoru dolů,“ všiml si záložník.

Výkony ve zbytku sezony si chce říct o nominaci na mistrovství Evropy do 21 let, které se na přelomu června a července koná v Rumunsku a Gruzii, k postupu totiž přispěl v kvalifikaci i baráži. „Doufám, že jsem si to vybral a možná je lepší, že jsem nejel na poslední sraz, abych teď podal deset kol dobrý výkon a dostal se na Euro. Je to lepší než se zranit dvě kola před koncem a nejet na Euro. Tak jsem si to v hlavě nastavil a makal jsem na návratu i proto, abych jel i na Euro,“ pravil Souček.

V létě se patrně vrátí zpátky do přípravy s pražskou Spartou, její výhru 3:1 nad Zbrojovkou sledoval z tribuny. Komu fandil? „Záludná otázka,“ usmál se. „Fandil jsem samozřejmě Brnu, hrajeme o záchranu. Ale zároveň Spartě přeji, aby titul i pohár urvala,“ doplnil.

Sparta je pět kol před koncem základní části druhá pouze o skóre za pražským rivalem Slavií. A Souček jí přeje úspěch. „Samozřejmě všechny zápasy sleduji, jsem s klukama v kontaktu a držím palce, aby to zvládli. Myslím, že mají našlápnuto velmi dobře a tento rok to můžou zlomit. Už před sezonou, když jsem byl na přípravě a všichni se mě ptali, jsem věřil, že Sparta titul udělá. Kdyby neudělala pět remíz na podzim, tak ho uhraje už teď,“ pronesl.

Sleduje také, jakou roli si v letenském klubu vydobyl odchovanec Zbrojovky Ladislav Krejčí, který ve Spartě nosí kapitánskou pásku. „Je prostě vůdčí osobnost. Když si vezmete hráče ve Spartě, služebně je tam skoro nejdéle, moc jich tam déle nebude. Kabina se hodně protočila a má tam silnou pozici, kterou si vypracoval na hřišti. Myslím, že kdyby ho nebrzdila zranění, už ve Spartě není,“ uvažoval Souček.