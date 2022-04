Ukrajinec prchnul z Ruska. Azyl našel u anglického šampiona. Jeho bratr válčí

Zapálené tuzemské nadšence učil principy moderní kopané, proslul jako zázračný fyzioterapeut (kurýrovaly se u něj nejen sportovci, ale třeba i baletky) a nakonec se oženil s Češkou. V Praze zůstal natrvalo a jeho svérázná čeština vstoupila do legend: „Český plejers nou gud. Šecko mysli moc umi. Málo trénink end samý cholka end hospoda. Šecko for legrac end hev nou enerží for plej.“

Průkopník českého fotbalu

Jeho vliv na rozvoj tuzemského fotbalu byl skutečně enormní. „Co je o něm nejvíce známé, je možná i nejvíce podceňované. On tu v podstatě založil celý český fotbal, když se to tak vezme, i když FAČR se k tomu nehlásí. Samozřejmě nejde pominout těch zhruba dvacet let vývoje české reprezentace. Je to základní stavební kámen,“ říká slávistický fanoušek Libor Jonáš, který si Maddenovu identitu „vypůjčil“ pro svůj populární twitterový účet.

Když v prosinci 2018 přijel Zenit a spustili jejich "rasija", celý Eden je vypískal. Cítil jsem hrdost. Při zpětném pohledu mě tento moment naplňuje hrdostí nekonečnou. — ᴊᴏʜɴɴʏ ᴍᴀᴅᴅᴇɴ⚡??️✌️ℹ️?️ (@DedekMadden) March 22, 2022

Libor Jonáš je členem Odboru přátel Slavie. Tato organizace vznikla v roce 1964 za účelem zabránit zániku Slavie, poté adoptovala hrob „Dědka“ Maddena v Olšanech. „S myšlenkou propůjčit si Maddenovo jméno jsem začal v roce 2015, kdy Slavii přebrali Číňané. Na Twitteru tehdy byly nejčerstvější informace a já jsem do té doby neměl účet. Madden pro mě byl jedna z největších postav, chtěl jsem prostřednictvím jeho jména připomínát historické věci. Setkal jsem se jenom s pozitivními ohlasy, ozvali se mi dokonce jeho skotští potomci,“ říká Jonáš.

Zdroj: Youtube

A jak vnímá možné srovnání Maddena se současným trenérem Jindřichem Trpišovským? „Jde samozřejmě o naprosto rozdílné doby, ale už dneska se dá říct, že je Jindřich Trpišovský trenérskou legendou v Česku. I srovnání s Maddenem se dost nabízí. Ze žižkovského parku získal tři tituly v řadě a může přidat čtvrtý. Od ostatních trenérů se odlišuje svým zaujetím a novými prvky,“ porovnává.