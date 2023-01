Bude tohle základní jedenáctka? Zbrojovka v generálce vsadila na minimum změn

Může takhle vypadat základní sestava fotbalistů Zbrojovky pro první jarní duel FORTUNA:LIGY? Může, ale jisté to není. Jedenáct mužů, kteří naskočili od první minuty do generálky se Slovanem Bratislava, má nejspíš o něco blíž do zahajovací sestavy i na nedělní prvoligový duel v Mladé Boleslavi, která začíná ve tři hodiny odpoledne.

Zbrojovka Brno (v červeném) v letní přípravě se Slovanem Bratislava. | Foto: Deník/VLP Externista