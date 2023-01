Remízou Zbrojovka zastavila sérii tří proher, jimiž zakončila podzimní část FORTUNA:LIGY. „Tabulka je vyrovnaná, takže každý bod může být cenný. První zápasy po pauze bývají specifické. Hlavně ve druhém poločase jsme trochu cítili, že jsme mohli teoreticky sahat po třech bodech, ale i jeden se počítá do tabulky,“ popsal pětadvacetiletý fotbalista.

Dvě dobré příležitosti měl nejlepší prvoligový střelec Jakub Řezníček, jenže mladoboleslavského gólmana Jana Šedu nepřekonal. Spoluhráči mu to nevyčítali aniv nadsázce. „Nic takového neproběhlo. Víme, jaké schopnosti má a že může dát góly v příštích zápasech,“ hlesl Blecha.

Zbrojovka začala jaro bodem, v Mladé Boleslavi se brzy zranil Fousek

Zbrojovka po zisku bodu zůstala na jedenácté pozici, ovšem o bod navýšila náskok na barážové příčky. Od čtrnáctého Jablonce ji nyní dělí pět bodů. „Tabulka je vyrovnaná, takže se prostě snažíme každý duel zvládnout za tři body. To je pro nás nejdůležitější,“ připomněl brněnský záložník, že Zbrojovku při cestě k záchraně čeká ještě hodně práce.

Blecha odehrál na podzim deset utkání, v nichž pouze dvakrát naskočil od první minuty, na přelomu srpnaa září při výhře 2:1 v Ostravěa při domácí porážce 1:2s Bohemians 1905. „Jsem moc rád, že jsem nastoupil v základu a doufám, že přidám další minuty v základní sestavě,“ řekl pražský rodák.

V zimní přípravě byl Blecha nejvytěžovanější brněnský fotbalista, když odehrál 450 minut. Svými výkony si řekl o základní sestavu a nahradil vykartovaného Filipa Součka. „Od začátku jsme věděli, že nebude. Kádr máme široký a cítil jsem, že se mi daří. Záleželo na trenérovi, jak se rozhodne,“ podotkl.

Teď už bude Souček k dispozici, takže konkurence Blechovi vzroste. „Všichni se snažíme bojovat o místo, jsou tu i další hráči. V prostředku je nás hodně a konečné rozhodnutí má trenér,“ zopakoval záložník, který na jihu Moravy hostuje od loňského února z pražské Slavie.

V Mladé Boleslavi se v prvním poločase střetával s jedenačtyřicetiletým matadorem Markem Matějovským, lídrem domácího týmu. „Je obdivuhodné, že v jeho věku podává takové výkony. Každopádně je fakt dobrý fotbalista,“ uznal Blecha.

Extrémně útočíme, ale je to na úkor defenzivy, přiznává brněnský záložník Texl

Nízké lednové teploty, ve kterých odstartovala jarní část nejvyšší soutěže, mu příliš nevadí. „Na hřišti to nevnímám, každý se zahřeje, hráči jsou však náchylnější na zranění, což jsme mohli vidět v prvním kole. Možná je to trochu složitější pro trenéry, zápasy bývají nevyzpytatelné, ale prostě je to tak dané, a každý se s tím musí vypořádat,“ prohlásil.

V nedělním utkání osmnáctého kola Zbrojovka přivítá od tří hodin odpoledne na domácím stadionu mistrovskou Plzeň. „Těšíme se, je to pro nás hodně velká výzva. Myslím, že doma se Spartou jsme na podzim nepředvedli vůbec špatný výkon. Doufám, že ho zopakujeme a předvedeme domácím fanouškům lepší výsledek,“ zmínil Blecha prohru 0:4 s letenským klubem.