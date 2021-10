/FOTOGALERIE/ Na startu 129 týmů, na vrcholu už jen jediný. Premiérový ročník fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku má za sebou finalový turnaj. Nedaleko bájné hory Říp, v Roudnici nad Labem, slavila triumf parta, která to na Litoměřicko měla z pětice účastníků úplně nejblíž - Metal Trade Comax ze středočeských Velvar.

Zaměstnanecká liga Deníku: finálový turnaj v Roudnici nad Labem | Foto: Luboš Kurzweil

Pandemie protáhla loni rozehranou soutěž na rok a půl, maraton turnajů v malé kopané (5+1) po celé republice ale nakonec dospěl do svého cíle. A stálo to za to. Pět nejlepších výběrů se za ideálního počasí babího léta popralo o hodnotné věcné ceny.