Zahrál si proti Realu, trénoval s Limberským. Nyní nastupuje za Kroměříž

Od osmi let byl v Plzni. Ve Viktorii prošel žáky i dorostem, v béčku ho trénoval někdejší reprezentant Pavel Horváth. Zahrál si také mládežnickou Ligu mistrů. Proti Realu Madrid nastoupil od začátku, s AS Řím i CSKA Moskva střídal. „Byl to pro mě opravdu velký zážitek. Vždycky jsme si zahráli se stejně starými kluky a pak se šli večer koukat na áčko,“ líčí pro Deník Dominik Plecitý.

Fotbalový talent Denis Plecitý na začátku března přestoupil z Viktorie Plzeň do třetiligové Kroměříže. | Foto: Deník / Libor Kopl