Před měsícem sledovali, jak jejich země zápolí na světovém šampionátu v Rusku, a nyní se snaží zaujmout natolik, aby si jednou pozvánku do seniorského národního týmu vysloužili i oni. V Rosicích na Brněnsku se aktuálně připravuje reprezentace do 23 let ze Saúdské Arábie.

Před měsícem sledovali, jak jejich země zápolí na světovém šampionátu, a nyní se snaží zaujmout natolik, aby si jednou pozvánku do seniorského národního týmu vysloužili i oni. V Rosicích na Brněnsku se připravuje reprezentace do 23 let ze Saudské Arábie. | Foto: Deník / Lubomír Stehlík

„Přijeli hráči z předních saúdskoarabských prvoligových klubů a někteří z nich nastupují i za místní áčka,“ uvedl organizátor soustředění David Sochor. Stejskal: Jestli zopakujeme Chorvatsko, o postup mít strach nebudu Přečíst článek › A jak se tento exotický výběr na jih Moravy dostal? „Soustředění pořádáme už osmnáct let po celé republice i v zahraničí. Organizujeme je pro víc mužstev, ne jen pro národní týmy. Převážně jde o děti, ale někdy přijedou i áčkové týmy ze Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie nebo Kataru. Jsme cestovní agentura, která organizuje sportovní soustředění pro kluby z Blízkého východu,“ vysvětluje Sochor. Do Rosic jezdí tyto výběry pravidelně. „Nachází se tam kvalitní hřiště, v Rosicích trénuje i Zbrojovka. Navíc znám ředitele místního klubu Petra Čejku, který nám vždy vyjde vstříc,“ říká Sochor. Místo potlesku pískot: Boj o návrat do první ligy? Zbrojovka začala ostudně Přečíst článek › Program U23 Saúdské Arábie

12. 7. – 28. 7.: soustředění v Rosicích na Brněnsku

2. 8. – 11. 8.: soustředění v Malajsii

12. 8. – 31. 8.: Council of Asia v Jakartě

18. 12. – 26. 12.: soustředění v Saúdské Arábii

18. 1. – 28. 1. 2019: soustředění v Saúdské Arábii

18. 3. – 26. 3. 2019: Mistrovství Asie U23 V neděli si arabský tým zahrál i přípravné utkání proti třetiligovému Hodonínu a duel skončil nerozhodně 2:2. „Bylo to úplně něco jiného, šlo o hodně dobrý zápas. Takovou konfrontaci totiž v sezoně nemáme. Kluci byli šikovní na balonu a dělali nám velké problémy,“ hodnotí hodonínský útočník Filip Žák. Všiml si i různých rozdílů mezi oběma týmy. „Soupeř se prezentoval úplně jinak, než se hraje ve třetí lize. Protihráči měli velmi dobrou techniku, akorát jim vázla taktika, což je u těchto mužstev známé. V týmu mají velkou konkurenci, takže se všichni snažili a hráli naplno. Přece jen usilují o místo v seniorské reprezentaci,“ přikyvuje Žák. Juniorský výběr Saúdské Arábie je v České republice od 12. do 28. července a asi jej čeká ještě jedna mezinárodní konfrontace. „Tým si možná ještě zahraje se stejně starým výběrem z Libye, ale zatím se čeká na víza. Pokud vše vyjde, zápasy se uskuteční 26. a 27. července někde na Moravě. České kluby často využívají možnost nastoupit proti těmto celkům. Jejich úroveň fotbalu je však nižší než naše,“ doplňuje Sochor. Gajić po první trefě v lize: Mám stejně gólů jako brankář Zlámal Přečíst článek ›

