"Je s námi už od začátku přípravy, tedy od 13. července," říká trenér účastníka ČFL Martin Poustka.

Stoch zakončil minulou sezonu v polské Lubini, od té doby byl bez angažmá a tady se začala rodit spolupráce s Motorletem.

"Jeho agent Milan Lednický se zná s naším Jirkou Sukem i se mnou a požádal nás, zdali by s námi Miňo mohl zahájit přípravu, aby byl připravený pro případný odchod do zahraničí nebo do nového klubu," vypráví Poustka.

Odečteme-li dvě nejvyšší soutěže, patří Motorlet v Praze k absolutní špičce. Kvalitou, zázemím, směřováním klubu. Zapojením Stocha do tréninkového procesu přineslo do A týmu další bonus - nikdo nechtěl vynechat trénink.

Spoluhráči jsou nadšení

"Očekával jsem, že se zvýší tréninková morálka a to se také potvrdilo. Pro naše hráče je to zpestření, kluci se vedle takového bombarďáka snažili daleko víc a jako trenér to mohu jen kvitovat," těší trenéra.

"Jeden z nejlepších tréninků proběhl tehdy, když se sešli Miňo a náš bývalý hráč Jirka Valenta, který s námi chodil před svým angažmá v Německu. Trénink měl úplně parádní parametry," popisuje Poustka, který se rovněž těží, že Valenta jednou opět oblékne přes hlavu dres Motorletu. "Myslím, že se k nám zase jednou připojí, rozešli jsme se v dobrém."

Jako trenér vidí, že Stoch má profesionálnímu fotbalu ještě hodně co nabídnout.

"Je to hráč s bohatou kariérou a věřím, že ho něco dobrého ještě potká. Jeho dovednosti jsou neoddiskutovatelné. Kluci jsou rádi, mají takového parťáka do tréninku. Zjistili, že je to normální bezvadný kluk, kterému je u nás dobře. Seznámili se společně, otevření povídá o ledasčems, k tomu je to příkladný profesionál. Pro profesionální fotbal ho mohu jedině doporučit. Je nažhavený a dobře připravený se ihned zapojit," vzkazuje Martin Poustka případným zájemcům.

Další kolonka do životopisu?

Každý fanoušek Motorletu by Stochovi určitě přál, aby co nejdříve získal profesionální smlouvu ve špičkovém zahraničním nebo českém klubu, ale zároveň si ve skrytu duše říká: Co kdyby si zahrál za jinonický klub?

"Přivítal bych ho s otevřenou náručí," usmívá se trenér. "Pro naše mužstvo i celý klub by to byla skvělá zpráva. Jednoznačně ale věřím, že profesionální kontrakt brzy dostane. Rozhodně na to má a pro řadu klubů může být velkým přínosem. Jeho dovednosti a kopací techika jsou nadstandardní. Ve světě nebo u nás by měl ještě několik let kopat profi soutěž," míní Poustka.

"Věřím, že jsme na něj zanechali dobrý dojem a třeba se v budoucnu naše kroky zase spojí a v dresu Motorletu ho jednou uvidíme si zahrát," přeje si.

Miroslav Stoch má mimořádně bohatý fotbalový životopis. Až jednou bude bilancovat a vzpomínat, kde mu bylo dobře, vedle klubů jako je Slavia, Chelsea, PAOK Soluň nebo Fenerbahce bude svítit další jméno - Motorlet.