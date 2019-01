/ROZHOVOR/ Sportovní manažer Pardubic Vít Zavřel vysvětluje i situaci kolem brankáře Milana Knoblocha.

S téměř nezměněným hráčským kádrem začali zimní přípravu fotbalisté Pardubic. „Zatím nás nic nenutí, že bychom museli řešit nějaké náhrady,“ říká sportovní manažer Vít Zavřel. Na přípravu si pouze Mladá Boleslav stáhla Jakuba Klímu, jinak je tým až na zraněné pohromadě.

Na podzim se do sestavy prosadil i Emil Tischler ze Slovácka. Bude pokračovat v Pardubicích?

Bavil jsem se s Martinem Svědíkem na toto téma. Líbí se mu, že u nás má herní vytíženost, pokud je zdravý. Nerad by do toho zasahoval. Tischler by tady měl zůstat do konce sezony.

Zájem byl i o vaše hráče. Jaká je aktuální situace?

Zatím nikdo neodchází. Nejvíce živo je kolem Michala Petráně, o kterého se zajímá více klubů. Uvidíme, jak to dopadne. U dvou hráčů to bylo spíše oťukávání. Ale nikdy nevíte, v první lize může dojít ještě k přestupům a celé se to pohne.

Jak se zrodil příchod dvou korejských fotbalistů na zkoušku?

Je to akce našeho Kimouše (Daewon Kim, bývalý hráč Pardubic), který tady hrál a teď nám pravděpodobně bude dělat agenta (usmívá se). Je to na jeho doporučení. Jsou to záložníci, jeden z nich je ročník 2000. U něj by byla možnost, že by mohl pomoci ještě i v dorostu. Podíváme se na ně. Jak říkám, je to zkouška, můžeme si klidně říct za týden, že z toho nic nebude. S Kimem máme nadstandardní vztah. Řekli jsme, že jim prostor dáme.

Na prvním tréninku nechyběl ani brankář Milan Knobloch, který se nechal slyšet, že nemá zájem o prodloužení smlouvy v Pardubicích…

S Milanem jsme spolu seděli těsně před Štědrým dnem. Řešil jsem s ním situaci, že tu má platnou smlouvu do 30. června. Chápu, že chce změnit po určité době působiště, ale udělal tu nejhorší variantu, že na sociální sítě vypustil informaci, že končí. Řekl jsem, že mu v žádném případě nebudu bránit. Pokud někdo bude hledat v první lize náhradu, tak si dokážu představit, že osloví jeho. Patřil k nejlepším gólmanům druhé ligy. Ale pokud mi někdo zavolá, tak se určitě zeptá, jestli je v přípravě. Jinak o něj bude mít těžko někdo zájem.

V jakém režimu tedy nyní brankáři fungují?

S Milanem jsme si stanovili leden, který tady odpracuje. Milan trénuje, ale je nastavený, že chce odejít. Uvidíme koncem ledna, jak se to vyvine. Jsou tu i další čtyři gólmani, které bude mít Martin Shejbal v tréninku. Nově i Lukáš Horníček, který může chodit i za devatenáctku. Čtyři gólmany máme na tři týmy, v tom není žádný problém.

Plánujete opět doplnění kádru nějakým hráčem z prvoligových klubů?

Máme nějaké hráče vytipované, ale záleží na odchodech. Zatím nás nic nenutí, že bychom museli řešit nějaké náhrady. Dáme prostor především našim hráčům. Pak může nastat varianta B, že se týden před začátkem ligy někde objeví zajímavý zkušený hráč, jako to byl třeba dříve Pavel Černý. Sice vás to netlačí, ale mohl by vám pomoci. To jsou neplánované věci.

Proti Chrudimi v Praze a bez opor

Dva tréninky a hned zápas. Již v sobotu vstoupí hráči FK Pardubice do Zimní Tipsport ligy. Všechny duely skupiny B hostí Xaverov - Horní Počernice. „Do prvního zápasu určitě nepůjdou všichni hráči, dáme prostor hlavně mladým. A pokud nás nezklamou na tréninku, tak dostanou šanci i Korejci. Opory budou mít individuální trénink,“ řekl trenér Jiří Krejčí před sobotním zápasem s Chrudimí (10.30 hodin).