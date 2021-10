Rozhodčí Braunšweig události popsal v zápise a komise rozhodčích přiznala, že šetření zahájila na podnět AFK Tuchlovice. V případě zmiňovaných hráčů totiž existuje důvodné podezření, že fyzicky nemají s týmem Zákolan nic společného, pouze fotku a jméno, které podle tvrzení komise Ivan Novák získal v minulosti při společném tréninku s týmem Tuchlovic. tam totiž trénoval, dokonce krátce i A tým mužů. Komise to dokládá i fotokopiemi registrací zmiňovaných hráčů vždy v rámci oddílu TJ Tuchlovice a oddílu Fotbal Zákolany.

Co se vlastně stalo? Při zápase KP žáků Švermov/Brandýsek vers. Zákolany požádal v poločase domácí vedoucí týmu rozhodčího Vojtěcha Braunšweiga o kontrolu totožnosti tří hráčů, neboť měl podezření, že neodpovídají hráčům, kteří jsou pod jejich číslem uvedeny v zápise. Vedoucí družstva hostí Ivan Novák reagoval, že na utkání dotyční nejsou a to že, jsou jejich jména uvedena v zápise, je pouze administrativní chyba. Následně vedoucí domácího družstva požádal o kontrolu totožnosti celého družstva. Ani v tomto případě vedoucí družstva Zákolan listinu hráčů neměl.

Komise rozhodčích o tom informovala okamžitě komisi disciplinární, která si na 7. října předvolala jak tři hráče Zákolan (plus jejich zákonné zástupce - jména jsou k dispozici na stránkách fotbal.cz), tak zástupce Baníku Švermov, ale i TJ Tuchlovice, kde Ivan Novák dříve působil a kde podle tvrzení komise rozhodčích získal fotky a jména hráčů, která využil v zápise.

