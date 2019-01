Přestože Zbrojovce patří až sedmá pozice ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, zájem o její mladé hráče pořád přetrvává. O devatenáctiletého záložníka Ladislava Krejčího usiluje několik prvoligových klubů v čele s obhájcem mistrovského titulu Plzní.

„Můžu potvrdit zájem o Láďu Krejčího, který je samozřejmě z více klubů. Jednáme. To je asi všechno, co v tuto chvíli můžu říct,“ odvětil na dotaz Deníku Rovnost sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Zatím nic potvrzeného není a Krejčí se nenechává znepokojovat. „Nic jsem nepodepsal, pořád jsem hráč Zbrojovky. Od manažera jsem se dozvěděl o nabídce, ale nevím, zda jsou kluby domluvené. Soustředím se na naši sezonu a cíle, které jsme si nastavili, nijak se nerozptyluji,“ povídal po sobotní výhře 3:1 nad slovenskou Nitrou v zimní Tipsport lize.

Plzeň si talentovaného záložníka vyhlédla jako možnou náhradu za Patrika Hrošovského, o kterého údajně stojí anglický West Ham United, bundesligový Stuttgart a kluby z Itálie. Krejčího chce Viktoria koupit, ale na jaře ho plánuje nechat na jihu Moravy na hostování. „Uvidíme, jaká nabídka ve finále bude, jestli bude natolik zajímavá, samozřejmě zareagujeme,“ podotkl Požár.

Krejčí patří k velkým talentům brněnského celku, první ligu okusil už v sedmnácti letech, v základní sestavě naskočil poprvé proti pražské Spartě a pomohl k domácí remíze 3:3.

Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, v nejvyšší soutěži i po sestupu většinou patřil do zahajovací jedenáctky. „Láďu v týmu chci. Na druhou stranu je náš odchovanec, trénoval jsem ho čtyři nebo pět let, a pokud půjde do klubu, který hraje na špičce první ligy, jedná se o obrázek naší a jeho dobré práce. Takhle to má být,“ poznamenal brněnský trenér Pavel Šustr.

I kdyby vytáhlý středopolař skutečně přestoupil do Viktorie a zůstal na jaře na hostování, kouč Zbrojovky odmítá kalkulovat, zda pustí na trávník zapůjčeného fotbalistu na úkor vlastních. „Pro mě je důležitá výkonnost. Jestliže ji bude mít a měl by patřit do základu, bude hrát. Když ji mít nebude, pak nastává problém zejména pro toho hráče,“ sdělil Šustr.

Zájem trojnásobného českého šampiona z posledních čtyř ročníků představuje pro odchovance Rosic lákadlo. „Je to pozitivní zpráva, bylo by to pěkné, ale řešit něco budu, až nabídka přijde. Uvidí se, jak se všechno vyvine,“ hlesl Krejčí.

Zbrojovka od konce podzimní částí sčítá pouze odchody, posily zatím nepředstavila. „Bavíme se s konkrétními hráči a kluby, ale není to v takové fázi, abychom něco mohli potvrdit. Budeme rádi, když něco vyřešíme do soustředění,“ připomněl Požár páteční odlet týmu na Maltu.

Zároveň řeší také další angažmá fotbalistů, s nimiž klub nepočítá. Milan Lutonský má patrně nakročeno do Jablonce. „Jsme ve fázi jednání,“ řekl neurčitě manažer.