Mělo jít o dva týdny volnějšího dotrénování po skončení podzimní části. Jenže druhá prohra za sebou v posledních dvou kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisty Zbrojovky ani trenéra Pavla Šustra na příjemnou notu nenaladily. „Ale nenechám hráče čtrnáct dní běhat po kopcích, to k ničemu nevede,“ prohlásil trenér sedmého celku tabulky.

O NÁPLNI. „Čtrnáct dní máme na testování, vše si detailně rozebereme. I celý kádr, abychom věděli, kdo na co má. Budu mít pohovory s hráči, aby se připravili, že nás čeká na jaře válka, která bude bolet.“

O ŠANCI NA POSTUP. „Nemůžeme vše hodit za hlavu a říct, že na to kašleme. Musíme vyhrát všechny zápasy. Jiná cesta není. Jestli se nám to podaří, budeme slavní, když ne, vyhodnotíme si, co jsme udělali blbě a nachystáme se na další sezonu.“

O SOUPEŘÍCH. „České Budějovice nebo Jihlava nejsou herně lepší, ani nemají silnější kádr. Rozhodují detaily. Buď individuální výkon hráčů typu Magery, který umí dát gól z ničeho, nebo týmový jako s Vlašimí. Pořád vím, že máme celek schopný hrát o první místo, jen ho tam musím dotlačit.“

O POSILÁCH. „Některé hráče na posty máme vytipované. Když přijdou, půjde o posily. Když ne, pracuji dál s hráči, které mám.“



O ODREAGOVÁNÍ. „Čeká mě úklid zahrady, musím obouchat kachličky na záchodě. Nejedu se nikam odreagovat, mám rozdělanou práci, musím detailně chystat přípravu. Jel bych někam, kdybychom byli první a měli deset bodů náskok.“