Z fotbalové mapy ročně mizí desítky klubů. Před pěti lety ukončily činnost i Valkeřice, tým z větší obce na Děčínsku. Důvodů bylo víc, ale nad jedním by se čelní představitelé asociace měli zamyslet. Finance.

Utkání Starý Šachov - Valkeřice. Duben, 2012. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

"My jsme si tady s ostatními týmy hráče tak nějak přebírali. Chviličku to fungovalo. Pak na FAČRu vymysleli přestupní tabulky a nehorázné oceňování hráčů. To už se nedalo, to byl takový poslední zářez. Prostě jsme neměli na to, abychom dali Verneřicím za jednoho hráče 20 tisíc," prozradil František Roller, bývalý předseda a hráč TJ Valkeřice, v současnosti místní starosta.