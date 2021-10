Zdeňku, ve finále hýřil aktivitou především soupeř. Šlo o taktiku, nebo už síly přece jen docházely?

Určitě taktika. Věděli jsme, že když hru otevřeme, dostaneme bůra, stejně jako ve skupině. Hráli jsme ze zavřeného bloku a na brejky. Jeden se nám povedl a mohli jsme dotáhnout i druhý. Já jsem pak udělal blbost a z penalty přišlo vyrovnání.

V rozstřelu jste se ale vykoupil…

Osobně jsem chtěl ty lázně (cena za druhé místo), ale kluci na mě zatlačili a musel jsem jednu chytnout, aby to nevypadalo blbě (směje se).

Jak bude vypadat dohadování o tom, na kterou ze zahraničních lig poletíte?

Jsem, myslím, v týmu nejstarší, tak je to jasně dané.

To znamená?

Jel bych rozhodně někam do tepla. Ne, dělám si srandu, nechám to na klukách.

Stejně jako na ostatních v turnaji bylo i u vás vidět, že v týmu máte hráče na slušné úrovni…

Hrajeme… Jeden byl z krajského přeboru, většina hraje I. A třídy, jeden I. B třídu. Takže se udržujeme. Myslím, že David Hlava má odkopané nějaké ligové starty. I Martin Samek dříve hrál taky něco výš. Fotbalisti to jsou, i když věk nezastavíme. Hrajeme pro radost.

Jde o váš první podobný úspěch s firemním týmem?

Pořádáme pravidelně už řadu let ve Velvarech náš podnikový turnaj. Každá naše divize si postaví mančaft plus zveme zákazníky z celé Evropy, byli u nás Němci, Slováci, Rakušané. Teď jsme vzali to nejlepší, co máme.

Proběhla nějaká příprava na finále Zaměstnanecké ligy Deníku?

Jo, obchodní porada, na které jsme si jasně řekli, jak to bude. Ne, dělám srandu nebyla žádná. (smích)

A vaše celkové dojmy ze soutěže?

Finále bylo asi nejlepší. Okresní kolo nejspíš ovlivnil i covid, kdy to spousta firem odhlásila. Když se na organizaci od začátku ještě trochu zapracuje, myslím, že to hodně přitáhne i další. Firmy sport podporují. Chlapi by se měli hýbat.