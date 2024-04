V kabině si řekli, že by rádi vykopali okresní přebor. V letošní sezoně už to fotbalistům…

Klubu Vysočany - Šošůvka se vyvedl už podzim, na který zatím navazuje i na jaře. Po zimní pauze do soboty nepoznal pocit porážky. „Když jsem se nyní díval na tabulku, tak máme o šest bodů méně, než jsme získali za celou minulou sezonu, kdy jsme skončili třetí. Rádi bychom to překonali. Pokud si udržíme druhé místo, tak u mě bude panovat spokojenost,“ nastiňuje Musil.

Ten se k celku z Blanenska připojil po sezoně 2021/2022. V ní Vysočany ještě hrály krajskou I. B třídu, ze které však sestoupily. Od té doby se pohybují v okresním přeboru. „Dříve tady byl jakýsi ústup kvality fotbalu. Ten už se zastavil, ale je třeba jít postupnými kroky. Klub funguje výborně, akorát musíme zapracovat perspektivní hráče. Procházíme si věkovou obměnou kádru,“ popisuje trenér.

Pod vedením Musila se zatím jeho svěřencům daří. Loni skončili třetí, před sobotou z druhé pozice ztráceli jen čtyři body na boskovické béčko. V přímém souboji mohli navíc situaci na čele ještě více zdramatizovat. „Speciálně jsme se na utkání ale nechystali, nechtěl jsem z toho dělat nějaký zápas roku. Věděli jsme, jak se tabulka zamotala, ale ani to nebylo úplně o nás, Boskovice prostě neměly dobrý start do jarní části sezony,“ podotýká Musil.

Boskovická rezerva však ve Vysočanech potvrdila svou kvalitu, díky které na podzim neztratila ani bod. Hosté si odvezli výhru 4:2. „Utkání vybízelo k tomu, že jsme se soupeři mohli dostat ještě blíž. Ale nechtěl jsem, aby se to bralo jako speciální duel. Myslím si, že někteří naši hráči k tomu tak přistoupili a jejich výkon tomu pak bohužel odpovídal,“ mrzelo stratéga druhého týmu tabulky.

Už ve dvacáté minutě B tým Boskovic vedl 2:0, domácí sice snížili na 1:2 a následně na 2:3, o osudu utkání však rozhodl i hattrick hostujícího Marka Niessnera. „Soupeř přijel a měl jasně danou taktiku, kterou hodlal dodržovat. Chtěl hrát v hlubokém bloku, který v podstatě posouval čím dál hlouběji. A vyšlo mu to. Byla jenom naše blbost, že jsme si s tím líp neporadili,“ rekapituluje Musil.

Toho ve šlágru jedenadvacátého kola nepotěšil především výkon některých domácích hráčů. „Zápas vlastně rozhodly naše nekvalita a neochota pracovat. Čekali jsme, že to na sebe opět vezmou hráči, kteří rozhodovali předchozí utkání, ale nestalo se. Takovýto duel se nedá vyhrát způsobem, kterým jsme hráli,“ kroutil hlavou stratég.

Hosté se tak velmi přiblížili postupu, na čele mají sedmibodový náskok, přičemž doposud ztratili body jen ve třech utkáních.

I ve Vysočanech se však do budoucna rýsují plány na opětovný posun do krajských soutěží. „V klubu je to nastavené tak, že pokud bychom byli na postupové příčce, tak by se tomu nikdo nebránil. Každý sportovec si chce zkusit vyšší cíl, když se k němu propracuje. Není to ale určitě dané tak, že se nutně musí postoupit. Nikdo nechce jít nahoru a za rok vyletět zase zpátky do okresního přeboru,“ objasňuje Musil.

Těžit může celek z Blanenska z kvalitního zázemí i jasně dané vize hlavního kouče, který dlouhá léta působil v Prostějově. „Vždy jsem měl vše založené na týmovosti. Nehraju na nějaké hvězdy, každý má na hřišti své místo a musí si ho uvědomit. Máme dobré individuality i takovou kamarádkou partu, ale hlavní je pokaždé týmový výkon, který by nás měl zdobit. Podmínky máme ve Vysočanech na okresní přebor výborné, takže je jen na nás, abychom se snažili,“ doplňuje.