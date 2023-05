Období snů. Fedra táhl florbalové Blansko k postupu, o víkendu už pálil za Sloup

Výborně vstoupili fotbalisté Sloupu do nadstavby o postup do okresního přeboru, Kořenec v sobotu smetli 4:0. Hlavní měrou se na tom podílel Vojtěch Fedra, který hattrickem nasměroval svůj tým za výhrou. Přitom do fotbalového utkání naskočil na jaře poprvé, doteď totiž psal jiný velký příběh – svými ohromnými bodovými příspěvky pomohl florbalistům blanenského Atlasu k postupu do Národní ligy.

Vojtěch Fedra (v černém s číslem 12) dotáhl florbalové Blansko k postupu do Národní ligy, o víkendu už pálil za fotbalový Sloup. | Foto: FBK Atlas Blansko

Pro Fedru šlo o povedenou sobotu. Poprvé se z gólu radoval už v desáté minutě, druhou trefu zapsal jen o tři minuty později. Čistý hattrick zkompletoval v úvodu druhé půle a se spoluhráči se mohl radovat z přesvědčivé výhry v úvodním kole nadstavby. „Byl to dobrý zápas. Naskočil jsem po delší době a konečně jsem si zase zahrál fotbal," těšilo dvacetiletého hráče. V předchozích dvou jarních kolech přitom Fedra v sestavě chyběl, plně se totiž soustředil na dotáhnutí florbalového snu, kdy s Atlasem toužil po postupu. Po úspěšném dokončení mise se vrátil na fotbalové trávníky a k sedmnácti podzimním brankám přidal hned tři. „První gól vznikl po chybě soupeřova gólmana, který vykopával a trefil mě do hrudi, od které se míč odrazil do sítě. Druhý gól padl po odrazu ve vápně a poslední jsem dával do prázdné brány," vyjmenoval. OBRAZEM: Ratíškovice popáté padly. S Boskovicemi se nemůžeme rovnat, ví Zemánek Plynule tak navázal na své obdivuhodné statistiky z florbalové sezony. Už v základní části stihl zapsat 109 kanadských bodů, v následné play-up přidal patnáct gólů a čtrnáct asistencí. To nejlepší si pak schoval na barážovou sérii s Hranicemi, kdy v pěti utkání zvládl zaznamenat dvacet bodů, hned dvanáctkrát rozvlnil síťku za soupeřovým brankářem. Byl tak hlavní postavou nesmírně dramatické baráže, kterou musel rozseknut až závěrečný pátý zápas. V něm Fedra nasázel hattrick a asistoval u rozhodující trefy celé série, kterou vstřelil Lukáš Kučera a Atlas díky ní zvítězil 8:7 po prodloužení. „Byla to velká euforie, ale i úleva. Všichni jsme chtěli hrozně moc a když se to takhle podařilo, navíc po velkém obratu (Blansko v utkání prohrávalo 4:7 – pozn. red.), tak jsme byli hrozně šťastní," popsal útočník. První domácí prohra od října, obměněné Blansko padlo s Frýdkem-Místkem Ten navíc pevně věří, že podobně skvělých statistik může dosáhnout i v Národní lize, kam Blansko po výborné sezoně postoupilo. „Myslím si, že určitě můžu pokračovat v podobných výkonech, je jen třeba, abychom všichni přes léto mákli a nabrali fyzičku. Pak by pro nás vyšší soutěž neměla být problém," přesvědčoval. Těžit může Atlas i ze zvládnutí nepříjemných situací, kdy byl zatlačený do kouta. V prvním kole play-up totiž proti Olomouci otočil sérii ze stavu 0:2 na zápasy, v baráži pak zase odvrátil dva mečboly. „Věřili jsme celou dobu, hodně nás mrzel první domácí zápas, který jsme s Hranicemi prohráli, i když jsme podle mě byli lepší. Pořád jsme ale byli sebejistí, že to dokážeme urvat, což se nakonec podařilo," dodal Fedra.

