Z okresního přeboru je tak osmá liga, ze III. třídy devátá liga. „Je to po vzoru například Slovenska, kde s touto novinkou přišli už před několika lety. Bohužel je to zatím jediná věc, která se z probíraných změn podařila prosadit,“ lituje Kristýn.

Na první pohled se zdá, že aktualizované názvy jsou předzvěstí schválení celkové restrukturalizace amatérských soutěží v České republice, která by přinesla zeštíhlení třetí ligy či zánik I. B třídy.

Jenže opak je pravdou. „Aktuálně se snažíme o prosazení druhé části reorganizace, je potřeba, abychom získali podporu shora. Zatím se nám však úplně nepodařilo prosadit tuto myšlenku i na té nejvyšší úrovni českého fotbalu,“ přiznává Kristýn, jenž zároveň zastává roli předsedy Jihomoravského Krajského fotbalového svazu.

Podle informací Deníku proti chystaným změnám zbrojí především třetiligové a divizní kluby. Schválení je tak daleko. Na úrovni krajů přitom reorganizace podporu má. „Je totiž důležitá a především potřebná. Jedná se o dlouhodobý proces, o který jako zástupci Jihomoravského kraje výrazně usilujeme. A když mluvím s předsedy ze spřátelených krajů, tak to vidí stejně,“ podotýká Kristýn.

Podle něj by právě reorganizace mohla pomoct vyřešit nelichotivou situaci v amatérských soutěžích, ve kterém nastupují stále starší hráči, kluby musí řešit i nedostatek fotbalistů a kvality.

U některých celků situace vyvrcholila až zánikem, další kluby k němu nemají daleko. „Reorganizace by dle mého názoru přinesla záchranu venkovského fotbalu. Zvýšila by se kvalita nižších soutěží a došlo by i ke zlepšení situace s nedostatkem hráčů. Podařilo by se tak vyřešit aktuální nelichotivý trend,“ dodává Kristýn.