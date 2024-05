Doposud nejslavnější zápis u gólu si Dyčka připsal před necelými třemi roky při domácím zápase Komety s Karlovými Vary. Přestože ani nevkročil na led, hrál velkou roli u branky Muellera. Ten při blokování střely zlomil hokejku, do rychlého brejku tak vyrážel neozbrojený. Pohotový kustod mu však ze střídačky podal nové náčiní, se kterým americký snajpr práskl do puku a zapsal vítězný gól.

Primárně se však Dyčka stará o to, aby těla hráčů brněnského celku byla připravená na tréninky a zápasy. Po skončení hokejové sezony ale sám rád naskočí na hřiště, led vymění za trávník. „Pro mě fotbalový ročník začíná vlastně až na jaře. V hlavním hokejovém období se to skloubit nedá, tam je program hodně nabitý, když se hrají zápasy dvakrát až třikrát týdně, plus k tomu musíme připočíst tréninky,“ nastiňuje Dyčka.

Ten tak v aktuálním ročníku poprvé navlékl svitávecký dres až na konci března. K výhře 5:1 nad Kotvrdovicemi ihned přispěl gólem a střelecká forma mu drží i nadále. „Je to ale zásluha celého týmu. Gólman to musí zavřít a kluci mě to dokáží naservírovat, takže na tom má podíl každý,“ říká skromně třicetiletý hráč.

Za jedenáct odehraných zápasů se Dyčka stihl vyšvihnout už do nejlepší pětadvacítky střelců nejnižší okresní soutěže na Blanensku, dohromady už má jedenáct přesných zásahů.

Oslabené Ráječko nezvládlo dohrávku v Bystrci. Výkonem jsme zklamali, řekl kouč

V nedělním utkání na hřišti Vranové se trefil hned dvakrát. „Při prvním gólu jsem byl důraznější než domácí obrana i brankář, podařilo se mi hlavou vypíchnout míč a pak už to bylo jednoduché – zakončoval jsem do prázdné brány. Při druhé trefě mě pěkně našel do uličky spoluhráč Filip Chloupek a už jen šlo o to prostřelit gólmana,“ popisuje.

Třetí Svitávka nakonec na hřišti druhé Vranové zvítězila 4:3 a vrátila jí porážku z podzimu. „Myslím si, že jsme měli lepší vstup do utkání. Od začátku jsme byli aktivnější a z toho jsme těžili,“ rekapituluje Dyčka.

VIDEO: Svratka nezvládla finále poháru s Rousínovem, opory šetřila na záchranu

Pro něj byl vždy fotbal především zálibou, ve Svitávce, kde bydlí, našel ideální prostředí. „Parta v kabině je tady dobrá. Po aktuální sezoně by se navíc mělo vrátit pár kluků a cíle budou určitě nejvyšší,“ naznačuje ofenzivní hráč, že by Moravan v příštím ročníku mohl útočit i na postup do okresního přeboru.

I ve svitávecké kabině Dyčka často spoluhráčům předává rady, které jinak ordinuje především hokejistům brněnské Komety. „Když někoho něco bolí, tak mu určitě poradím. Pustím se i do nějakého toho tejpování, ale na masáž kluci nemají nárok,“ směje se.