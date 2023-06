O vítězi okresního přeboru je už pro letošní ročník rozhodnuto, Cetkovice už nikdo nemůže předstihnout. Před posledním kolem se ale výrazně zamotala situace na druhém místě, zatímco béčko Boskovic remizovalo s Doubravicí, Vysočany-Šošůvka opět brala tři body. „Byl to týmově podařený zápas, poslední období nám hlavně dodalo zpět sebevědomí, které jsme v půlce jara ztratili, když jsme prohráli tři utkání po sobě. Teď už je to lepší,“ těší Crhonka.

Právě on k nedělní výhře přispěl nejvíce, Adamovu nasázel tři góly. „Byly to spíš jednodušší akce, kdy jsem dostal balon přes obranu a šel jsem prakticky sám na gólmana. Jednou jsem mu udělal kličku, podruhé jsem ho obstřelil a nakonec jsem ho přeloboval,“ popisuje dvacetiletý hráč.

Analýza Deníku: Kolik týmů sestupuje a kdo je ještě ve hře o postup?

Naplno tak Crhonek zúročil své zkušenosti z první poloviny sezony, kdy oblékal vilémovický dres v I. A třídě, ve které se pětkrát gólově prosadil. „Zkušenost to byla určitě skvělá. Ze začátku jsem z toho měl trochu strach, protože sám v sobě jsem měl blok a moc jsem si na I. A třídu nevěřil, ale jakmile jsem si zvykl, tak to bylo strašně super. Potkal jsem tam hráče jako Patrik Siegl nebo Tomáš Polách, kteří mi pomáhali, fotbalově jsem tam zase o něco vyrostl,“ hodnotí Crhonek.

V zimní pauze se dlouho řešilo, jestli ofenzivní hráč zůstane ve Vilémovicích i na jaře, nakonec se ale po půl roce vrátil do předního celku okresního přeboru. „Původní plán byl, že ve Vilémovicích zůstanu i na jaře, ale pak nastaly nějaké změny, především vedení ve Vysočanech chtělo zkusit postoupit. Bohužel se to nepodařilo, zpětně toho ale nijak nelituju,“ rekapituluje.

VIDEO: Holek sestřelil svůj bývalý klub. Hodonín těsně porazil Blansko

Vysočany-Šošůvka k reálné vidině postupu potřebovala zvládnout náročný úvod jara, což se ale úplně nepovedlo. „Vrátil jsem se do Vysočan s cílem urvat I. B třídu. Měli jsme před jarem šestibodovou ztrátu na Cetkovice, se kterými jsme hráli druhé jarní kolo, chtěli jsme je porazit a dotáhnout. Bohužel jsme tam ale prohráli,“ mrzí Crhonka.

I když první místo už není ve hře, čeká Vysočany-Šošůvku velké poslední kolo. V přímém souboji o druhé místo totiž doma hostí boskovickou rezervu, na kterou ztrácí jediný bod. „Určitě se na to těšíme, na závěr je to zpestření sezony, protože až do posledního zápasu o něco jde. Utkání snad bude mít podobné tempo, jako měl duel s Bořitovem, tam to fakt bylo nahoru dolů, oba týmy se strašně snažily vyhrát,“ připomíná kanonýr nedávné vítězství nad Bořitovem 3:1.

Nese zodpovědnost za činy. To z něj dělá velikána, říká o Krejčím mentální kouč

Třetí celek tabulky k posunu o příčku výš bude potřebovat výhru, kterou by pak hráči řádně oslavili. „Svůj vítězný zvyk máme, jako asi každý tým jsme si vymysleli svůj vítězný pokřik a pak výhru třeba zapijeme pár pivy. Hrajeme ale v neděli, tak na to zase nebude tolik prostoru,“ tuší Crhonek.

Po konci sezony se pak uvidí, kam budou následovat další kroky mladého útočníka. Reálné je setrvání ve Vysočanech-Šošůvce i přesun do vyšší soutěže. „Můj fotbalový cíl je zase si zahrát nějakou vyšší soutěž. Furt se prostě hodlám někam posouvat, jsem pořád mladý, takže sám v sobě chci stále cítit, že někam směřuju,“ dodává.