Vavřinec se v sobotu v úvodním kole s Vranovou nijak nepáral. Už po sedmadvaceti minutách vedl o tři góly, nakonec si hosté odvezli sedmičku. „Byl to hodně povedený zápas. Hlavně nikdo s takhle vysokým vítězstvím nepočítal, protože dvě sezony zpátky jsme s Vranovou remizovali 1:1, všichni tak asi očekávali jiný výsledek,“ nastiňuje Dvořák.

Ten měl hlavní zásluhu na vysoké výhře Vavřince, sám totiž obstaral víc než polovinu gólů domácího celku. „Spíš na tom měli zásluhu spoluhráči, kteří mi dávali krásné přihrávky. Já už jsem vlastně jen stál před gólmanem a uklízel to do brány,“ říká skromně sedmadvacetiletý ofenzivní hráč.

Dvořák tak jen navázal na výbornou střeleckou formu z konce minulého ročníku, kdy v posledních pěti utkáních rozvlnil sítě soupeřů hned sedmkrát.

Vavřinci se celkově závěr minulé sezony povedl, v nadstavbě skončil na třetím místě, jen pár bodů mu chybělo k přímému postupu do okresního přeboru. V novém ročníku už III. třída není rozdělena na dvě skupiny, pro přední tým nejnižší okresní soutěže se však nic nemění – opět má vysoké ambice. „Určitě bychom chtěli pomýšlet na postup, snad by to tuhle sezonu mohlo vyjít,“ přeje si Dvořák.

V neděli čeká na Vavřinec další krok ke splnění snu, ve třetím kole zavítá na hřiště Voděrad. Poslední dvě vzájemná měření sil vyznívají jasně pro Vavřinec, který zvítězil 8:0 a 12:2. „Budeme chtít navázat na úvodní výsledek, čekají nás Voděrady, což je jeden z těch lehčích soupeřů. Snad by neměl být problém zvítězit,“ doufá kanonýr.

Ten díky střelecké kanonádě z úvodu zatím vede tabulku střelců III. třídy, žádné vysoké ambice si však před sebe nestaví. „Žádné osobní cíle na sezonu nemám, jen doufám, že mi to bude takhle střílet i dál. Celkově beru fotbal spíš jako takový koníček a zábavu,“ dodává Dvořák.