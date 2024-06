Postupy a sestupy na Blanensku Z I. B třídy sestoupila do okresního přeboru Blanenska Rudice, a šanci na posun do nejvyšší okresní soutěže tak oproti loňské sezoně dostaly pouze dva týmy ze třetí třídy – rezerva Ráječka postoupila přímo z prvního místa a druhá Vranová si zajistila účast v baráži. V té předčila předposlední celek okresního přeboru Ostrov u Macochy, který se po roce vrací do třetí třídy. Spolu s ním z poslední pozice sestoupil také další nováček uplynulé sezony – Sloup.

V utkání zazářil i druhý nejlepší střelec mužstva v základní části Ladislav Koudelka. Ten si připsal čtyři z pěti branek Vranové. „Spolu s Jardou Tesařem převzali útočnou část hry po zranění našeho nejlepšího střelce Romana Krčila. A rozstříleli se perfektně, měli i pětigólové zápasy. Jeden dal na jaře pět branek Adamovu a druhý zase Kotvrdovicím. Jsem rád, že si herní pohodu přenesli do baráže,“ pochvaluje si.

V odvetném střetnutí remizovala Vranová na hřišti Ostrova 1:1, čímž si zajistila poprvé v klubové historii posun do nejvyšší okresní soutěže. „Do duelu jsme šli s pokorou. Rozhodně jsme to nebrali tak, že je rozhodnuto. Ve druhé minutě jsme mohli po krásné akci vést, ale trefili jsme jen gólmana. Když se Ostrov ve druhé půli ujal vedení, začaly nervy. V závěru jsme ale srovnali a v tu chvíli už bylo jasno,“ přibližuje lodivod Vranové.

Krajské soutěže mění názvy, kluby z Blanenska znají rozdělení do skupin

A posílá poděkování soupeři. „Ostrov je nepříjemný mančaft. V utkání to bylo z obou stran vyostřené, po skončení jsme si ale podali ruce a kluci nám pogratulovali. Tak to má vypadat. Co se stane na hřišti, má zůstat na hřišti. Z dění po zápase mám velmi dobrý pocit. Ne každé mužstvo se zachová tak férově,“ skládá poklonu soupeři.

Po utkání si tým užil postupovou radost se svými příznivci „Starosta nám vypravil autobus, takže s námi jeli do Ostrova i fanoušci a společně jsme to po cestě trošku oslavili. Byla nějaká kolečka na kruháči a podobně. Všechno ale jen zlehka, zakončená nás teprve čeká,“ směje se Krištof.

Co podle něj stojí za historickým úspěchem Vranové? „Všechno si sedlo. Máme výbornou partu a stabilní kádr. Fantasticky nás držel kapitán David Štarha, který do mužstva vnesl maximální klid. Vzadu zametal balony a směrem dopředu byl konstruktivní. Zmínit musím taky Petra Stöhra, který hraje na hranici fyzického sebeobětování. Nefauluje a je nejvíc faulovaný. Vybojuje spoustu míčů a dokáže tým strhnout. Podobnou práci odvádí i záložník Pavel Slechan. Ten se zmíněnými kluky dotváří týmovou osu. Nejradši bych jmenovitě pochválil všechny včetně lavičky, opravdu si to zaslouží,“ má jasno.

Sítař, Bogner či Březina. Podívejte se na velký přehled kanonýrů jižní Moravy

Po posledním duelu svým svěřencům naordinoval volno. „Slíbil jsem klukům, že je nechám tři týdny v klidu a od půlky července něco potrénujeme. Chceme hlavně nabrat fyzičku, protože stavíme na aktivním napadání a ke konci zápasů nám mnohdy dochází šťáva,“ uvědomuje si.

Před startem nového soutěžního ročníku by kádr Vranové neměl doznat velkých změn. „Věřím, že nikdo neodejde a zároveň neplánujeme velké posílení. V tuto chvíli máme rozjednaného jednoho mladého kluka a jinak dostanou prostor hráči ze současného kádru. Rozhodně nechceme jít cestou posil, které budou hrát za peníze,“ vysvětluje.

Kunštát překonal rekord, slaví výročí 90 let i udržení opory. Kdo odchází?

A doplňuje, že cíl pro premiérovou sezonu v okresním přeboru zůstává stejný. „Zahrát si fotbal pro radost, mít z něj dobrý pocit a udělat si žízeň. To je nejdůležitější. Když to vezmu z hlediska umístění, je mým přáním střed tabulky. Uvidíme, jestli to vyjde,“ dodává.