Deštníky zatím drží. Koudelka nasázel osm gólů ve dvou duelech, Vranová dál vede

Před týdnem se podílel hattrickem na vítězství Vranové v Lysicích 8:0. A v neděli při další výhře 8:0 zazářil Ladislav Koudelka dokonce pěti góly. Tentokrát to odnesl Adamov a Vranová je po dvaceti kolech nejblíže postupu do okresního přeboru. Ve III. třídě je totiž na první příčce před ráječským béčkem, pomáhá jí k tomu i výborná forma ofenzivních hráčů. „Máme super partu, kluky znám víc jak deset let. S některými kopu odmala,“ popisuje Koudelka.

Ladislav Koudelka (v popředí) nastřílel v posledních dvou zápasech osm gólů. | Foto: TJ Sokol Vranová

