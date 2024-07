Prvního bodového úspěchu se nováček soutěže dočkal v polovině dubna, kdy remizoval 1:1 ve Voděradech. „Zisk prvního bodu byl pro nás zlomový. Na začátku jara jsme se bavili o tom, že jakmile cinkne první bodík, rozjede se to. S Voděrady je to navíc pokaždé takové malé derby, takže remíza měla v tu chvíli cenu vítězství,“ vysvětluje.

Hned v následujícím venkovním duelu navíc Lysice vybojovaly premiérové vítězství 2:1 ve Vískách. „Na zápas jsme jeli s tím, že chceme uhrát dobrý výsledek a předvést pěkný fotbal. Se třemi body jsme nepočítali. Pak se nám ale podařilo až do posledních minut udržet remízový stav a těsně před koncem využít díru v soupeřově obraně, díky které jsme strhli utkání na naši stranu,“ popisuje Dolníček.

Následovaly vítězné oslavy? „Trošku jsme to samozřejmě oslavili. Čekání na vítězství bylo opravdu dlouhé,“ usmívá se.

Na domácí výhru si pak v Lysicích museli počkat ještě déle. Tu celek z Blanenska urval až v polovině května, když si před vlastními fanoušky vyšlápl 3:0 na Lažánky. „Ve chvíli, kdy se nám povedlo dovézt tři body z venku, byl náš jediný cíl uspět na domácím hřišti. Aby fanoušci viděli, že nejsme jen ten poslední tým, ale umíme taky sbírat body,“ přibližuje zástupce kapitána.

A vyzdvihuje podporu domácí kulisy. „Fanoušci nepolevili a i na jaře nás hnali vpřed. Jsme moc rádi, že jsme se jim odvděčili nejprve vítězstvím a později i remízou,“ připomíná nerozhodný výsledek 1:1 s céčkem Kunštátu v posledním kole.

Zatímco v první polovině sezony dostaly Lysice pět a více gólů v sedmi zápasech, na jaře museli podobnou porci obdržených branek skousnout jen ve dvou případech. „Výsledky byly po zimní pauze o poznání lepší. Vsadili jsme na trošku jiný styl hry. Na podzim jsme hráli hodně zepředu, chtěli jsme předvádět pěkný fotbal a dávat góly. Taky jsme jich kvůli tomu ale hodně dostávali. Před startem jara jsme se domluvili, že budeme hrát víc odzadu a pokusíme se využívat mezery v soupeřově obraně. To nám vycházelo. Svou zásluhu na zlepšení má celý tým včetně zimních posil a nového brankáře, který chytal výborně,“ má jasno Dolníček.

Na podzim vládl brankovišti Lysic Jan Lorenc, na jaře ho nahradil Michal Zouhar. „Honza se v půlce sezony zranil, takže jsme museli hledat alternativu. To se naštěstí povedlo,“ říká sedmadvacetiletý hráč.

Kdo se postaví mezi tři tyče v nové sezoně? „Vzhledem k tomu, že se Michal chopil příležitosti, musíme situaci v brankovišti probrat. Domluvit se, jestli se kluci prostřídají nebo jak to bude vypadat,“ nastiňuje.

Současný kádr by měl i v nadcházejícím ročníku zůstat pohromadě. „Začali jsme znovu hrát, protože to máme v Lysicích rádi, k odchodu se tedy s největší pravděpodobností nikdo nechystá. Mužstvo ale není nejmladší, takže doufáme v příchod nějakých mladých pušek. V jednání už pár jmen máme, tak uvidíme, jak to dopadne,“ odtajňuje.

Novou sezonu zahájí Lysice 11. srpna na domácím hřišti proti C týmu Kunštátu. S jakým cílem do ní vstoupí? „Po podzimu jsme byli bez bodu a na jaře jsme jich získali osm, takže kdybychom v příští sezoně měli jednou tolik bodů a neskončili poslední, bude to super,“ dodává.