Odchod opor, změna cíle. Postup není priorita, ale Lipovec chce hrát co nejvýš

Po loňském nečekaném pádu do okresního přeboru toužili po okamžitém návratu do I. B třídy, ve které strávili posledních jedenáct let. Postup do nejnižší krajské soutěže si ale na jaře s předstihem zajistily suverénní Cetkovice a fotbalisté Lipovce nakonec uzmuli čtvrtou příčku. V okresním přeboru tak stráví i nový soutěžní ročník, který v neděli zahájili vítězstvím 2:1 na hřišti Skalice. „V uplynulé sezoně se nám bohužel návrat do I. B třídy nevydařil a v té nové už nemůžeme mít tak vysoké cíle. Přišli jsme o několik stěžejních hráčů,“ říká zkušený stoper a starosta klubu Vojtěch Zouhar.

Starosta fotbalového klubu Lipovec a jeho dlouholetý hráč Vojtěch Zouhar (nahoře). | Foto: archiv V. Zouhara