Florbalová legie velela k postupu. Fotbalový Sloup se vrací do okresního přeboru

Základní část B skupiny třetí třídy zakončili na třetím místě a jejich vyhlídky na posun do vyšší soutěže se před startem nadstavbové části nejevily nikterak valně. Fotbalisté Sloupu se ale nevzdali, ve skupině o postup si připsali osm vítězství v řadě a po čtyřech letech si zajistili návrat do okresního přeboru. „Když jsme před čtyřmi lety spadli, mrzelo mě to. K záchraně nám tehdy scházel jen kousek. O to víc jsem teď chtěl klubu pomoct zpátky do okresního přeboru. To se povedlo,“ těší zkušeného brankáře Radima Poláka, který se před sezonou vrátil do Sloupu z Ráječka.

Fotbalisté Sloupu se po čtyřech letech vrací do okresního přeboru. | Foto: TJ Sloup