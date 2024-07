V úvodním barážovém klání hráči Ostrova rychle ztráceli. Na vedoucí trefu Vranové z páté minuty sice bleskově odpověděli zásluhou Jakuba Kostky, na další tři přesné zásahy soupeře do poločasu už ale zareagovat nedokázali, a ten tak odcházel do šatny se slibným náskokem. „Rychlé vyrovnání na 1:1 nás povzbudilo. Domácí ale vzápětí skórovali podruhé a pak už se to na nás valilo. Vranová proměnila prakticky všechny šance, které měla. Několikrát nás ještě podržel brankář Michal Lahodný, bohužel ani to nestačilo,“ přibližuje.

Nováček uplynulého ročníku okresního přeboru se totiž stejně jako v základní části soutěže trápil v koncovce. „Na rozdíl od soupeře se nám nedařilo proměňovat šance, které jsme si vypracovali. Vytvářeli jsme si je, ale nedávali z nich góly. To se nám dělo celou sezonu. Proto jsme skončili až v baráži,“ popisuje Pernica.

S čím vstupovali hráči Ostrova do odvetného střetnutí na domácím hřišti? „Hlavně jsme nechtěli dostat gól. Snažili jsme se hrát odzadu na brejky, ale soupeř dobře bránil a nepouštěl nás do šancí. Cíl byl dát do poločasu aspoň dvě branky, což se nepodařilo. V 65. minutě jsme se sice ujali vedení, ale v tu chvíli už to bylo těžké. Otevřeli jsme hru a Vranová díky tomu v závěru ještě srovnala,“ připomíná konečný výsledek 1:1.

Loňský vítěz základní části B skupiny třetí třídy se tak po roce loučí s okresním přeborem. „Rozhodlo, že jsme se celou sezonu trápili v koncovce. I když jsme na hřišti odevzdali maximum, nestačilo to,“ mrzí Pernicu.

Ostrov přitom na jaře uzmul jednou tolik bodů co na podzim a posunul se z posledního místa na předposlední pozici, díky čemuž se vyhnul přímému sestupu. „Ve druhé půlce sezony jsme se zvedli, ale bohužel to nestačilo. Chyběly nám body z podzimu,“ uvědomuje si.

Střelecky mužstvo od začátku sezony táhl Miroslav Gross, který si v jarní části připsal stejně jako na podzim osm branek a v tabulce nejlepších kanonýrů soutěže uzmul šestou příčku. „Byl v podstatě jediný, kdo dával pravidelně góly. Pod sestup se určitě podepsalo i to, že nikdo jiný nepřidal větší porci branek,“ uvažuje Pernica.

Přípravu na návrat do třetí třídy zahájí Ostrov v červenci. Promění se kádr po sestupu? „Přislíbili jsme si, že nikdo neodejde. Měli bychom tedy zůstat ve stejném složení. Máme tady skvělou partu, na tom se nic nemění ani po sestupu,“ těší osmadvacetiletého kapitána.

Ten v nadcházejícím ročníku povede spoluhráče do boje proti týmům, které v Ostrově dobře znají. „Víme, co od mužstev ve třetí třídě čekat, protože se s nimi potkáváme dlouhé roky. To je rozdíl oproti okresu,“ popisuje.

A doplňuje cíl pro nadcházející sezonu v dobře známé třetí třídě. „Chceme bojovat o přední příčky a uvidíme, jak se to vyvine. Návrat do vyšší soutěže je lákavý,“ dodává.