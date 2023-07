Postup jako hrom. Ostrov si poprvé v klubové historii zahraje okresní přebor

Posledních téměř padesát let nastupovali výhradně ve třetí třídě na Blanensku, od nové sezony ale změní zavedené pořádky. Fotbalisté Ostrova u Macochy vybojovali v uplynulém ročníku poprvé v historii klubu postup do okresního přeboru, kam se posunou spolu se Sloupem a Lipůvkou. „Po rozhodujícím utkání zavládla velká euforie. Celé roky se u nás hrála třetí třída, nikdy jsme nepostoupili ani nesestoupili. O to sladší závěr sezony byl,“ těší kapitána týmu Lukáše Pernicu.

Fotbalisté Ostrova u Macochy poprvé postoupili do okresního přeboru. | Foto: Deník/VLP Externista