Poprvé se dvacetiletý hráč proti Lipovci prosadil ve 33. minutě, kdy zvyšoval na 2:0. Následně přidal i další dvě trefy domácích, v poslední půlhodině svůj gólový příděl zaokrouhlil na pět. „Kluci mi to dobře dávali a pak už bylo na mě, jak se šancemi naložím. Všechny mé góly ale byly hezké,“ směje se Kosek.

Ten tak hlavní měrou pomohl svému týmu k nezvykle vysoké výhře, Lipovec přitom nepatří mezi největší otloukánky okresního přeboru. Ze hřiště Vysočan - Šošůvky si ale odvezl pořádný debakl. „Hlavní rozdíl byl, že jsme proměňovali šance, které jsme si vytvořili. Lipovec se sice taky dostal do pár příležitostí, ale nedokázal z nich dát gól,“ hodnotí mladík.

Pro domácí navíc šlo o speciální zápas, ze kterého je vysoká výhra mohla těšit dvojnásob. „Bylo to derby, takže po utkání byly i nějaké oslavy. Ale nic velkého,“ podotýká Kosek.

I do posledního utkání podzimu půjde klub Vysočany - Šošůvka jako favorit, v sobotu totiž míří na hřiště posledního Ostrova. Pro druhý tým tabulky by tak mohlo jít o ideální zakončení první části sezony, ve kterém by i jeho hlavní kanonýr mohl přidat další přesné zásahy. „Podzimní část určitě chceme zakončit třemi body, pevně věřím, že potvrdíme roli favorita a vyhrajeme,“ hlásí ofenzivní hráč.

Pro něj je i speciální motivací udržet se na čele tabulky střelců, kde by se současnou formou mohl zůstat až do konce ročníku. „Určitě si to chci pohlídat,“ usmívá se Kosek.

Zároveň přiznává, že ve dvaceti letech pro něj Vysočany - Šošůvka nemusí být poslední kariérní zastávkou a mohl by se posunout výš. Už dříve totiž oblékal dres Zbrojovky, Prostějova nebo Ráječka. „Ambice na to samozřejmě jsou, nějaké nabídky z vyšších soutěží mám. Tak uvidíme, jak to vše bude,“ dodává Osobnost Deníku za minulý víkend.