Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Hned v úvodním kole po letní pauze Vysočany před svými příznivci prokázaly, že to s postupovými ambicemi myslí vážně. Výhra o třináct branek je velkou raritou. „Každý hráč plnil to, co měl, soupeře jsme k ničemu nepustili. A hlavně jsme proměnili šance, které jsme si vytvořili,“ popsal Kosek.