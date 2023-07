Na konci loňské sezony slavili postup do okresního přeboru, teď se s ním po roce loučí. Fotbalisté Svitávky nezvládli barážové dvojutkání proti Lipůvce a po výsledcích 1:1 a 1:2 sestupují do III. třídy. „Po skončení odvetného zápasu zavládlo velké zklamání. Věřili jsme, že se zachráníme. Obzvlášť po jarní části sezony, kdy se nám celkem dařilo. Nakonec to bohužel nedopadlo, i takové momenty fotbal přináší,“ říká trenér a brankář týmu Martin Pavel.

Fotbalisty Svitávky čeká v příští sezoně III. třída. | Foto: SK Moravan Svitávka

V prvním barážovém duelu remizovala Svitávka na hřišti Lipůvky 1:1, přičemž vyrovnávací gól dostala až v 90. minutě. Před odvetou jí hrálo do karet domácí prostředí i roční zkušenost s nejvyšší okresní soutěží. Přesto po první půli prohrávala 0:2. „Znovu jsme doplatili na to, co nás trápí celou sezonu – špatná produktivita. Soupeř hrál z bloku. Byl zalezlý ve vápně, kam jsme se nemohli dostat. S těmito situacemi máme problém dlouhodobě,“ popisuje Pavel.

Devět minut před koncem ale jeho tým přece jen snížil na rozdíl jediné branky. „Následně jsme ještě měli nějaké závary, ale stoprocentní příležitost už jsme si nevypracovali. Lipůvka vítězství uhájila a jak už jsem řekl při závěrečné gratulaci soupeři – v momentě, kdy máme převahu, ale nejsme schopní dát gól, nezasloužíme si vyhrát,“ má jasno zkušený gólman.

Hráči Svitávky pogratulovali soupeři bezprostředně po utkání na trávníku a následně i na sociálních sítích. „Baráž byla zdravě vyhecovaná, oba zápasy se nesly v duchu fair play. Co se týče nasazení, sportovního ducha a divácké kulisy, šlo o reklamu na okresní fotbal,“ těší Pavla.

Podle oficiálního zápisu zavítalo na odvetné klání ve Svitávce 340 platících diváků. „A k tomu ještě ženy a děti, za které se u nás neplatí, takže reálně zhruba 500 lidí. Takovou návštěvu jsme nezažili, z tohoto hlediska byla odveta nezapomenutelná. Škoda, že scházela vítězná tečka,“ mrzí kouče.

Pád do III. třídy je pro celek z Blanenska o to bolestivější, že ve druhé polovině sezony výkonnostně rostl. Zatímco na podzim vybojoval jen osm bodů za dvě vítězství a dvě remízy, na jaře si jich připsal o deset víc za pět výher a tři nerozhodné výsledky. „Jaro jsme rozjeli dobře. Měli jsme formu, naše výkony se výrazně zlepšily. Dech nám došel až v cílové rovince,“ lituje gólman a lodivod týmu.

Těšit ho může alespoň herní posun mužstva napříč celým soutěžním ročníkem. „Když se na to člověk podívá obecně, může si říct, že jsme na podzim uhráli málo bodů a stálo nás to záchranu. Je třeba na to ale nahlížet i z druhé strany. Jde o učební proces, vývoj. Z porážek v první polovině sezony jsme se poučili, v zimě udělali dobrou přípravu a jaro odstartovali dvěma výhrami. Posbírali jsme spoustu bodů. Výkonnostní posun šel jasně znát. Bohužel to na konci nestačilo,“ přibližuje.

Jak v tuto chvíli vypadá budoucnost celku sestupujícího do III. třídy? „To je správná otázka. Ani já ještě nevím, zda budu u týmu dál pokračovat. Musíme si všechno rozebrat a vyhodnotit, jestli není lepší dát týmu impuls v podobě nového trenéra. Budeme to v nejbližších dnech řešit a pak se rozhodne. Hráčsky dál pokračovat budu. Uvidíme, jak to dopadne s trenérskou pozicí,“ dodává.

Postupy a sestupy

Z okresního přeboru přímo sestoupil poslední Adamov. O soutěž výš se naopak ze III. třídy přímo posunula mužstva Sloupu a Ostrova. V baráži se utkal předposlední tým okresního přeboru ze Svitávky a třetí mužstvo po nadstavbové části III. třídy z Lipůvky. Právě Lipůvka si v baráži zajistila místenku do nejvyšší okresní soutěže pro příští sezonu, naopak Svitávka se s ní po roce loučí.