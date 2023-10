Nadějný mladík tak ihned věděl, že vytouženého přestupu do profesionální soutěže se nikdy nedočká. „Tehdy jsme byli v kontaktu s Prostějovem, ale už jsem tam ani nebyl na testech, protože se profláklo, že mám tento zdravotní problém. Pak už se to dozvěděl celý fotbalový svět,“ říká Alexa.

Ten se tak musel oklepat z drsné životní změny, pomocnou ruku mu zkusil nabídnout i Martin Pulpit, který tehdy vedl Viktorii Žižkov. „Volal mi a nabízel mi operační zákrok, ale jasně jsem si řekl, že dokud to není nějaký problém, se kterým by se nedalo žít, tak žádná operace nebude potřeba,“ rekapituluje bývalý hráč Boskovic či brněnské Zbrojovky.

Přestože se Alexovi v jediném okamžiku zhroutil jeho velký fotbalový sen, rychle si uvědomil, že v životě jsou důležité i jiné priority a zdraví je na prvním místě. „Tehdy jsem byl fotbalem úplně zaslepený, ale postupně čím dál víc zjišťuju, že nyní mám vše, co potřebuju. Pracuju, mám přítelkyni i super rodinu, víc asi být nemůže,“ tuší.

Přesto ale svět zelených pažitů neopustil. Rychle si domluvil angažmá v nižší soutěži, kterou mu jeho zdravotní stav umožňuje hrát. „Hned jsem věděl, že alespoň nějak chci s fotbalem pokračovat, bez něj se totiž nedá žít. (směje se) Hraju v Bořitově, kde se sešla super parta a vše si tam nyní užívám. Je to už jen pro zábavu, ale nemám si na co stěžovat,“ vypráví dvacetiletý ofenzivní hráč.

V Bořitově Alexa kope okresní přebor na Blanensku, do týmu jej přilákal především Jiří Vorlický mladší, který zastává roli hrajícího kapitána. „S Jirkou jsem dobrý kamarád, naverboval mě do Bořitova s tím, že by to mohl být skvělý projekt. Zázemí je fantastické, vše je nové, navíc na zápasy chodí dost diváků. Šel jsem tam s pár dalšími lidmi, které znám, trochu jsme pozvedli úroveň a něco už jsme stihli vybudovat,“ hodnotí.

Alexa v bořitovském dresu naplno ukazuje své ofenzivní kvality. Přestože kvůli zahraniční cestě vynechal nedávné dva duely, s devíti přesnými trefami vede tabulku střelců celé soutěže. „Nikdy jsem se na gólové statistiky nekoukal, jsem spíš nahrávač. Změnili jsme ale strategii, nově hraju takovou falešnou devítku a začalo nám to jít. Když dám nějakou branku, tak jsem ale rád, je fajn být na vrchu tabulky kanonýrů,“ těší mladíka.

Právě on by měl být jednou z hlavních postav bořitovského ambiciózního týmu, který by v budoucnu rád postoupil do krajské soutěže. V aktuální sezoně však Sokol podobné cíle nemá, tabulce totiž bez ztráty bodu kraluje boskovická rezerva. „Nějaké postupové myšlenky na stole byly, ale zatím potřebujeme hlavně ustálit tým a všechno dát dohromady. Pak přijdou na řadu vyšší ambice, kvalita nám nechybí, takže postup bude náš budoucí cíl,“ doplňuje Alexa.