Na mysli má mimo jiné právě utkání na hřišti Vysočan – Šošůvky, v němž Lipovec utrpěl nejvyšší podzimní porážku. „Po obměně kádru máme v týmu mladší kluky, kteří nemají tolik zkušeností, což se občas projeví. To se stalo právě ve Vysočanech. Smutný paradox je, že nám dal pět gólů Tadeáš Kosek, který za nás nastupoval v mládeži. Je to rozdílový hráč. Přestože jsme se na něj zaměřili, nepodařilo se nám ho uhlídat. Jakmile jsme prohrávali větším rozdílem, kluky to nalomilo a všechno se sypalo,“ popisuje.