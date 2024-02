Svitávka prolomila střelecké trápení, zabojuje o návrat do okresního přeboru

Po podzimní části zaujímají v tabulce páté místo, přesto mají velkou šanci promluvit do jarních bojů o postup do vyšší soutěže. Fotbalisté Svitávky, kteří po roční anabázi v okresním přeboru opět nastupují ve třetí třídě, ztrácí na druhou rezervu Ráječka pouhých šest bodů a ve druhé polovině sezony se porvou o posun na vyšší pozice. „Postupové ambice máme. Byl by alibismus říkat, že ne, když jsme tak vysoko. Ztráta na první příčky je hratelná, všechno je otevřené. Uvidíme, jak se nám povede jarní část,“ říká hrající trenér Martin Pavel.

Fotbalisté Svitávky přezimují na pátém místě III. třídy. | Foto: SK Moravan Svitávka

Ten musel dát po červnovém neúspěšném tažení baráží dohromady hráče, kteří dres Svitávky obléknou i o soutěž níž. „Léto bylo hodně hektické. Bylo potřeba složit kádr a naladit se na myšlenku, že se po roce opět představíme ve třetí třídě. Spousta kluků chtěla končit, nepovedlo se nám udržet třeba Tomáše Hájka. Nakonec ale zůstala kostra týmu z velké části stejná a ještě se nám podařilo posílit,“ pochvaluje si. Jednou z nových tváří se stal momentálně nejlepší střelec mužstva Tomáš Kamenický, jenž dosud zaznamenal dvanáct přesných zásahů. „Kromě něj jsme se domluvili na spolupráci i s Michalem Lennerem. Ten dřív hrával v Doubravici a teď měl od fotbalu delší čas pauzu. Zůstal s námi také Taras Choruk, na kterého nám přišla spousta nabídek. Tohle všechno byly velké plusy, díky nimž jsme předváděli pěknou hru a posbírali dobré výsledky. Až ke konci podzimu nám došel dech,“ naráží na dvě remízy a jednu porážku z posledních čtyř kol. Lipovec prožil na podzim infarktové zápasy. Na jaře chce vylepšit sedmé místo Zatímco v minulé sezoně trápila celek z Blanenska koncovka, v aktuálním ročníku nasázel 63 branek a je druhým nejproduktivnějším týmem třetí třídy. Víc gólů si připsalo jen béčko Ráječka, které ještě loni nastupovalo v I. B třídě. „Střelecky se nám dařilo, ale nebudeme si nic nalhávat – velkou roli sehrálo i to, že v okresním přeboru měli soupeři kvalitnější obrany než ve třetí třídě, což se projevilo na počtu vstřelených branek,“ má jasno Pavel. Svitávce to ovšem šlapalo i na druhé straně hřiště, když v 15 kláních dostala pouhých 21 branek, což je spolu s Vranovou druhý nejmenší počet v soutěži. Méně jich ze sítě lovilo opět jen béčko Ráječka. „S obranou jsme víceméně spokojení. Ve spoustě utkání nám to klapalo vepředu i vzadu. Trápí nás ale, že jsme neobstáli v zápasech s přímými konkurenty o postup,“ připomíná porážku 1:2 na hřišti rezervy Ráječka a domácí prohru 2:4 s vedoucí Vranovou. Čím to, že právě v těchto klíčových duelech loňský účastník okresního přeboru neuspěl? „V Ráječku rozhodla kvalita domácích, kteří posílili o hráče z A týmu. Šlo o jedno z nejlepších utkání podzimní části třetí třídy. Nakonec dopadlo lépe pro soupeře, ale k vyrovnání nám chyběl jen kousek, když jsme v poslední minutě trefili břevno. Proti Vranové pak rozhodly její výborně zahrané standardky, na které jsme nenašli odpověď. Soupeř si dobrým taktickým výkonem výhru zasloužil,“ popisuje Pavel. PODÍVEJTE SE: Blansko bralo na meziokresním turnaj mladších žáků bronz Ten na podzim odchytal coby hrající trenér čtrnáct zápasů, na jaře už se zaměří pouze na práci mezi třemi tyčemi. „Už v létě jsem zvažoval, že přenechám trénování někomu jinému. Nakonec jsem se toho ujal ještě na podzim, ale ve druhé půlce sezony přijde někdo jiný. Nového kouče máme v hledáčku, jednáme s ním. Zatím nechci jmenovat, ale já už zůstanu jen v bráně,“ odtajňuje. Plánuje pátý celek třetí třídy také změny v kádru? „O Tarase Choruka má zájem Kunštát, se kterým absolvuje přípravu. V odchodu mu bránit nebudeme, ale je pro nás důležitá hráčská náhrada. Na všem se musíme s Kunštátem domluvit. O jiných odchodech zatím nevím,“ vysvětluje. Pernica už hraje a řídí ostatní. Fotbal je o emocích, upozorňuje lídr Zbrojovky Od skončení soutěžního programu se hráči ke společnému tréninku scházeli jednou týdně, od února tréninkové dávky navýší a doplní je přípravnými zápasy. „První odehrajeme 25. února s Ostrovem u Macochy, druhý pak 3. března proti Doubravici. K oběma utkáním nastoupíme v Blansku na umělé trávě. Další program ještě ladíme,“ přibližuje Pavel. Jak náročné budou následné jarní boje o nejvyšší příčky? „Hodně. Individuální kvalitu na to hrát o první místo máme, ale jestli se to podaří, je věc druhá. O tom rozhodne aktuální forma, marodka a další faktory,“ dodává.

