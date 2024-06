Jeho příběh trefně charakterizuje krásu nižších soutěží. Do zápasu 25. kola okresního…

Jedovnice za sebou nemají příliš povedený ročník. Postupně se sesouvaly tabulkou, závěrečná výhra jim pomohla alespoň na desáté místo. Bez gólového příspěvku Pernici by však bylo mnohem hůře. „Branek mohlo být ještě o hodně víc, ale ne vždy se mi zadařilo. I tak jsem hodně spokojený,“ hodnotí osobní statistiky zkušený fotbalista.

Ten v útoku prodává především své zkušenosti, ukázal to i proti Doubravici, kde nejprve ve 27. minutě otevíral skóre, v 55. minutě pak zvyšoval na 2:0. „Oba góly patřily k jednodušším, měl jsem to nádherně nachystané od spoluhráčů. Jiné branky už asi ani nedávám. Nepatřím k těm nejrychlejším, takže už málokterému obránci uteču,“ usmívá se Pernica.

Na jeho trefy v domácím utkání s Doubravicí navázali ještě David Zukal a Jan Galita a Jedovnice si výhrou 4:0 na závěr sezony alespoň trochu spravily chuť. „Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou, soupeře jsme v podstatě do ničeho nepustili. Mohlo to skončit určitě vyšším rozdílem, hlavně v první půli se nám ale nedařilo trefovat bránu. Ve druhém poločase už to bylo lepší, přidali jsme další branky a zápas se dohrával v poklidu,“ rekapituluje dvougólový střelec.

Přesto však v Jedovnicích zůstává mírná pachuť ze skončené sezony. Především z jarní části, ve které celek z města ležícího u rybníku Olšovec zvítězil jen dvakrát. „Nemůžu mluvit za všechny, ale většina je z takového umístění zklamaná. Včetně mě. Bohužel se nám nevyhýbala zranění a mnohokrát byl problém se složením mužstva,“ líčí Pernica.

Ten však zároveň upozorňuje, že Jedovnice mají i jednu silnou zbraň – dobrou partu, která už delší dobu drží pospolu. „Mančaft je složený ze starších kluků a doplněný mladými hráči, kterých naštěstí přibývá. Takže parta už je spolu celkem dlouho. Jako většina vesnických týmů máme ale problém s množstvím hráčů. Snažíme se to teď nějak stabilizovat, snad je to krok správným směrem, ale to ukáže čas,“ nastiňuje nejlepší střelec klubu.

S Jedovnicemi zažil Pernica už i lepší časy. Například sezonu 2014/2015, ve které euforicky slavily postup do I. B třídy. „To je fotbalový moment, na který vzpomínám určitě nejraději. Ta euforie a radost, to nejde popsat, to se musí zažít,“ vypráví.

Aktuální dění v klubu má Pernica s čím porovnávat, v Jedovnicích totiž strávil téměř kompletní fotbalovou kariéru. „Jen v žákovském věku jsem měl nějaké záblesky vyšších ambicí, jednu sezonu jsem strávil v Drnovicích. Jinak je ale pro mě fotbal především záliba,“ doplňuje.