V okresním přeboru na ně měla čekat mnohem větší konkurence, místo toho nováček opět jasně ovládl tabulku a míří do I. B třídy. „Okresní přebor Cetkovice naposledy hrály před víc než třiceti lety a to jen na jednu sezonu. Takže už jen postoupit do něj byl úspěch, a že jsme jej vyhráli, je obrovský a historický úspěch pro naši obec,“ raduje se Horák.

Úspěšný kouč pokračuje. Vorlický pozvedl Blansko, s týmem podepsal novou smlouvu

Jeho svěřenci měli nejlepší obranu v soutěži, ještě víc snad ale excelovali v útoku. Nastříleli úctyhodných 106 gólů, čímž ještě překonali minulý ročník, kdy zapsali 103 branek. „Je to vlastně stejné jako v loňské sezoně. Taky jsme vyhráli s velkým náskokem a zase jsme nastříleli přes sto gólů, což je neuvěřitelné číslo. Vyhlásili jsme i prémii na to, kdo dá stý gól, a nakonec padl po krásné akci, kterou zakončil Honza Horák střelou do šibenice. Jen to podtrhlo skvělou sezonu,“ usmívá se cetkovický stratég.

Lídr okresního přeboru už stihl postup řádně oslavit, jednu akci si ale ještě schoval po skončení ročníku. „Měli jsme už docela slušnou oslavu po předposledním kole, už ta byla docela velká. Ještě plánujeme jednu další po konci sezony, ale pak už začnou různé dovolené, tak to bude složitější dát dohromady,“ tuší Horák.

Manažer MFK Vyškov o kritice novinářů, azylu ve Znojmě i budoucnosti Kameníka

Postupně už ale Cetkovice začínají řešit i přípravu na premiéru v I. B třídě, ve které rozhodně nechtějí být jen do počtu. „Kádr je stabilizovaný, nechceme do něj moc zasahovat. Kluci jsou pospolu už delší dobu a postupně herně i takticky vyzráli. Už dřív jsme hráli přípravné zápasy s týmy z I. B nebo I. A třídy, ozkoušeli jsme si to a ukázali svůj potenciál. Nepředpokládám, že bychom v kraji byli někde v čele, ale rádi bychom se pohybovali v klidném středu tabulky,“ podotýká trenér.

Přestože k žádné větší obměně kádru nedojde, některé nové tváře by Cetkovice v týmu uvítaly, aby měly dostatečně široké mužstvo na nejnižší krajskou soutěž. „Chceme tým doplnit přibližně dvěma hráči, abychom měli širší kádr. Tam jsem viděl trochu problém, na jaře jsme měli malý výkyv, který byl způsobený několika zraněními a nemocemi, najednou jsme jen těžko dávali sestavu dohromady,“ dodává Horák.