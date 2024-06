Z brankáře třígólovým střelcem. Bohatec vyšvihl i nůžky, parádu mu zkazil ofsajd

Jeho příběh trefně charakterizuje krásu nižších soutěží. Do zápasu 25. kola okresního přeboru fotbalová Lipůvka jen složitě skládala sestavu, do brány se tak musel postavit Robin Bohatec, který přitom tradičně nastupuje v ofenzivě. Na hřišti Vysočan lovil pětkrát míč ze sítě, o týden později už se ale vrátil do útoku, kde si spravil chuť. Hattrickem se totiž podílel na domácí výhře Lipůvky nad Sloupem 5:1.

Robin Bohatec se na výhře Lipůvky nad Sloupem podílel hattrickem. | Foto: archiv Robina Bohatce

Osobnost Deníku Asistoval Muellerovi, nyní Dyčka góly střílí. Kustod Komety úřaduje i ve fotbale Po většinu roku se pohybuje okolo hokejových hvězd. Tomáš Dyčka už totiž několik let… Přečíst článek > Brankářské zkušenosti Bohatec z minulosti má, přesto už asi příliš nečekal, že se mu ještě budou hodit. Na hřišti Vysočan je však musel oprášit, prohře 1:5 ale nezabránil. „Chyběli nám oba brankáři a nikdo jiný chytat nechtěl, tak jsem musel po několika letech znovu zaskočit. Nějaké šance jsem chytl, ale výsledek 1:5 asi mluví za vše,“ smál se sedmadvacetiletý fotbalista. V utkání se Sloupem už se vrátil na svou tradiční pozici a hned ukázal, že v útoku mu to svědčí mnohem víc. Trefil se dokonce čtyřikrát, parádní gól mu však uzmulo ofsajdové postavení. „Hattricků jsem v dospělém fotbale moc nedal, takže mě samozřejmě potěšil. Řekl bych, že jsem měl i trochu štěstí, první dvě trefy mi nachystali kluci a pak jsem zakroutil míč přímo z rohu na zadní tyč. Následně se mi nějak záhadně podařilo trefit se nůžkami, to byl jasně nejhezčí gól, pro ofsajd ale bohužel neplatil,“ rekapituloval Bohatec. Lipůvka si tak díky jeho příspěvku v klidu dokráčela pro výhru 5:1. Roli měla usnadněnou i díky soupeři, Sloup totiž k zápasu dorazil jen v devíti hráčích. „I přes početní nevýhodu Sloup bojoval, za což mu patří uznání, bylo to ale jednoznačné utkání. Je to škoda, protože naše zápasy bývají velmi zajímavé, když se oba týmy sejdou v plném počtu. Takhle jsme aspoň hodně zkoušeli, možná i kvůli tomu to neskončilo vyšším rozdílem,“ nastínil bývalý hráč Kuřimi a Čebína. VIDEO: Žijeme hrou slaví. Unikátní projekt už vychovává hráče i pro Zbrojovku Toho po třígólovém zápase nemine platba do týmové kasy. „Určitě mě to něco stát bude. V sobotu máme rozlučku, tak klukům donesu nějakou lihovinu,“ usmíval se Bohatec. Týmovou rozlučku si Lipůvka může užít. Jako nováček v okresním přeboru totiž kolo před koncem drží sedmou příčku, v sobotu tak na hřišti Skalice může dokončit podařený ročník. „Po dlouhé době hrajeme opět okresní přebor a myslím si, že jsme ukázali, že sem patříme. Dali jsme si cíl být ve středu tabulky, a to se nám povedlo, takže sezonu hodnotím velmi dobře,“ poznamenal ofenzivní hráč. FOTO: Vytuněné Blansko otočilo zápas v Heršpicích a je mistrem Dobré výsledky se promítají i do fungování okolo klubu, v Lipůvce aktuálně zažívají povedené časy. „Už tady pár let působím a můžu říct, že celý tým je skvělý. Máme super partu a dobré vztahy s vedením, takže si nemůžu na nic stěžovat,“ popsal Bohatec. Ten může v posledním kole atakovat dvouciferný počet vstřelených gólů, zatím jich v aktuální sezoně zapsal devět. Pro Bohatce je však hlavní se fotbalem především bavit. „Když jsem byl malý, tak můj táta měl ambice, abych se ve fotbale někam dostal, ale já byl vždy rád v Lipůvce s klukama. Párkrát jsem to zkusil i jinde, ale vždy jsem se kvůli partě vrátil zpátky „domů“,“ doplnil.

