Ten většinu hráčů A týmu vede od mládeže. „Kluky znám od jejich šesti let. Nejprve jsme společně postoupili v žácích a následně i v dorostu. Po přesunu do mužů chvíli trvalo, než se kluci zabydleli mezi dospělými. A když se začalo dařit, zaúřadoval covid. Už v předchozích dvou sezonách jsme měli nakročeno k postupu, ale soutěž se bohužel nedohrála,“ mrzí zkušeného kouče.

V uplynulé sezoně už Cetkovice nic nezastavilo. S patnáctibodovým náskokem na druhou Svitávku a bilancí dvaceti výher, jedné remízy a jedné porážky si zajistily postup do okresního přeboru ještě před koncem soutěžního ročníku. A oslavily tak osmdesát let od založení klubu postupem. „Po vítězství 5:1 nad Svitávkou na začátku května nám stačilo vyhrát dva ze zbývajících šesti zápasů a měli jsme postup jistý,“ přibližuje Horák.

Jeho svěřenci soupeřům pravidelně uštědřovali několikagólové příděly. Brankostroj týmu se zastavil na čísle 103. „Ke konci sezony jsem kluky hecoval, aby stovku překonali, což se nakonec povedlo. Hrajeme ofenzivně celé roky. Mám rád agresivní útočný styl, což se v zápasech projevilo,“ vysvětluje.

Do první pětky nejlepších střelců soutěže se probojovali hned tři cetkovičtí hráči. Celkové pořadí opanoval s devatenácti zásahy Tomáš Sychra. O dvě trefy méně zaznamenal třetí Tomáš Přikryl a na pátém místě skončil s patnácti brankami syn trenéra Horáka Jan. „Honza doplatil na to, že se nám zranili obránci a museli jsme ho posunout dozadu. Jinak by dal gólů víc. Před posledním utkáním mi říkal, ať ho nechám chytat, protože na jaře vystřídal všechny posty. Od obrany přes zálohu až po útok,“ směje se lodivod Cetkovic.

Uvažoval nad tím, že syna do brány skutečně postaví? „Přemlouval mě, ale vysvětlil jsem mu, že nechci dehonestovat soupeře. Ještě den před zápasem ale doufal, že chytat bude,“ doplňuje Horák s úsměvem.

Týden po skončení III. třídy ovládli fotbalisté Cetkovic taky finále okresního poháru, v němž přehráli 5:1 Rudici, která vybojovala postup do krajské I. B třídy. Tím si také potvrdili, že se soupeřů z vyšších soutěží bát nemusí. „Ve finále jsme Rudici zaslouženě porazili. Na soupeře z vyšších soutěží jsme zvyklí. Poměřili jsme s nimi síly v poháru a pravidelně proti nim nastupujeme v přípravě,“ popisuje.

Okresní přebor bude v nadcházející sezoně nabitý. Představí se v něm hned tři týmy, které dosud nastupovaly v I. B třídě – Lipovec, Vysošany - Šošůvka a rezerva Boskovic. „Kdybychom hráli okresní přebor už letos, věřím, že se rveme o postup. V příští sezoně to bude těžší. Přesto jsou naše ambice pohybovat se v přední části tabulky a v následujících dvou až třech letech zabojovat o posun do I. B třídy,“ vyhlíží trenér.

Jak to vypadá s kádrem po postupu? „Měli jsme náznaky dvou odchodů, ale nakonec z nich sešlo. Mužstvo zůstane ve stejném složení s tím, že chceme dva hráče doplnit. Sezona je dlouhá a mnohdy se nakupí zranění. To se nám potvrdilo na jaře, kdy nám v jednu chvíli scházelo pět hráčů základní sestavy,“ říká Horák.

Přípravu na novou sezonu zahájili Cetkovičtí v pátek. „Letní pauza je krátká, k tomu je spousta kluků na dovolené, takže nebylo kam spěchat. V přípravě máme v plánu přátelský zápas s Černou Horou a utkání krajského poháru s Rájcem-Jestřebí, který postoupil do I. A třídy. To je soupeř, který nás prověří,“ má jasno.

Sezonu odstartuje nováček okresního přeboru 12. srpna na domácím hřišti proti Doubravici. „Jde o soupeře, kterého známe. Každou zimu spolu hrajeme přípravné zápasy, takže ideální rozjezd,“ dodává.