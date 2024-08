Osmadvacetiletý hráč stihl první dvě branky už v úvodních devíti minutách, následně se odmlčel, aby se v rozmezí 75. a 79. minuty opět trefil dvakrát. „První dva góly byly jednodušší. Nejprve to byla dorážka po rohu, pak jsem doklepl střelu či centr Rádi Tenory. Kouč mě přibližně po půlhodině hry takticky stáhl, asi abych neměl moc brzo hattrick. Naštěstí díky hokejovému střídání jsem se v průběhu druhé půle vrátil a dal poměrně rychle další dva góly po nábězích za obranu,“ popisuje.

Diváci nakonec ve Voděradech viděli hned devět branek a výhru kunštátského céčka 7:2. „Důležité byly rychlé dva góly, přinesly nám trochu klid do hry. Za stavu 3:0 jsme dostali branku, Voděrady pak začaly mít více ze hry. V posledních 25 minutách jsme ale vývoj otočili plně na naši stranu,“ rekapituluje Doležel.

Toho po čtyřgólovém představení nemine hned dvojitá platba. „Kluci už mě lanařili v neděli do hospody, abych je pozval, ale tím, že jsem byl ve Voděradech na kole, tak už se mi do Kunštátu nechtělo, když bydlím jinde. Ale asi jim to budu muset vynahradit jindy. Navíc o víkendu dal bratr Jan dva góly v nejvyšší krajské soutěži za Cézavu, byl vyhlášen nejlepším hráčem kola a čeká ho také rozhovor, takže budeme zvát asi i doma,“ usmívá se.

V mládežnických kategoriích měl Doležel i vyšší fotbalové ambice. Postupně však pochopil, že se chce fotbalem především bavit. „Žákovské kategorie a část dorostu jsem strávil v Boskovicích, na což mám krásné vzpomínky. Následně jsem se dostal na střídavý start do Zbrojovky, ale v tu dobu jsem poznal, že fotbal na nejvyšší úrovni není pro mě. Nechtěl bych mu obětovat všechen čas, abych se jím mohl živit. Zaměřil jsem se tedy na studium a následně práci v oboru a jsem za to rozhodnutí vlastně moc rád,“ líčí.

Ofenzivní hráč si vyzkoušel i angažmá v Rajhradicích, následně se vrátil do Kunštátu, kde je naplno spokojený. „Většina z kabiny se zná buď odmala, z mládežnických kategorií nebo předchozích let v kunštátském klubu. A chtěl bych poděkovat všem, co se na tom podílí organizačně i finančně, často totiž není jednoduché takové množství lidí organizovat. Třeba v Celticu, jak céčku říkáme, se o nás jako trenéři starají Dominik Kopecký a Honza Procházka, navíc jako takový guru do toho vnáší zkušenosti Milan Majtán,“ vyjmenovává Doležel.

Ten si v minulém ročníku vyzkoušel i zápasy s kunštátským B týmem, aktuálně mu však sedí úroveň okresní soutěže. „Ambice na B tým momentálně nemám. Především kvůli mé tréninkové morálce, kvůli pracovním a rodinným povinnostem trénuji velmi málo. A sedmá liga se bez větší přípravy moc hrát nedá, což jsem se přesvědčil už loni, kdy celý kunštátský klub trápila velká marodka. Tréninky mi za poslední rok nahrazují zejména rekonstrukce domu a syn Vašík, který nemá ani rok, ale i tak vyžaduje hodně pohybu a pozornosti,“ říká.

I díky Doleželovým gólům má Kunštát C po třech utkáních šest bodů, další duel jej čeká už v sobotu, kdy od dvou hodin odpoledne doma přivítá Velké Opatovice. Ty v nové sezoně ještě neztratily.

„Nejdůležitější pro nás je zahrát si fotbal, mít z toho radost a držet dobrou partu. Každý rok se totiž řeší, jestli Celtic vůbec bude pokračovat. Letos musím ocenit kouče Domču Kopeckého, který si plní dětský sen být Arsénem Wengerem. Na přestupovém trhu odvedl neskutečnou práci, přišlo víc jak pět nových posil. Když se nám podaří dostat se do jarní části o postup, bude to super, ambice na nejvyšší okresní soutěž však nemáme,“ dodává.