Poslední tři vavřinecké zápasy Zmeko vynechal, v sobotu se ale vrátil ve velkém stylu. Už po sedmi minutách měl na svém kontě dva góly, nakonec jich stihl hned šest. „Párkrát jsem byl na správném místě, ale většinou jsem se do šancí dostal sám. Jeden pěkný gól jsem trefil z boku, kdy mi i trochu pomohl vítr, ale ten se fakt povedl, to byla trefa pro fanoušky,“ usmívá se pětadvacetiletý hráč.

Dosavadních pět tref ze skupiny o umístění tak proti Voděradům výrazně rozšířil a s jedenácti brankami se nakonec stal nejlepším střelcem nadstavby. „Ani si nepamatuju, kdy naposledy jsem dal tolik gólů, bylo to možná v žácích nebo ve starším dorostu,“ rekapituluje Zmeko.

FOTO: 30 let a dost. Vorlický se loučil s hráčskou kariérou a Blansko bralo bod

Ten navíc utkání ani nedohrál, v zápase totiž stihl opravdu úplně vše. V 66. minutě viděl první žlutou kartu, o jedenáct minut později druhou a musel předčasně do sprch. „Jednalo se spíš o takové nedorozumění s rozhodčím, který na mě byl přibližně od padesáté minuty zasedlý. Při jednom gólu jsem dovedl míč až přímo do branky a sudí mi naznačoval, že už je to trochu výsměch soupeři, i protihráči už to malinko psychicky neunesli,“ vysvětluje ofenzivní hráč.

Šestigólový střelec navíc nebyl jediným Zmekem, který se podílel na debaklu Voděrad, další dvě trefy totiž přidal jeho o rok mladší bratr Dominik. „Dřív jsem hrál na stoperu a až nedávno nás trenéři dali s bráchou společně do útoku. Tam nám to spolu sedí, víme o sobě a známe i přednosti toho druhého. Zároveň je mezi námi i menší rivalita, občas si třeba vynadáme, že ten druhý nepřihrál,“ nastiňuje starší ze sourozenců.

Těžká matematika. O postupech na jihu Moravy rozhodne i Kuřim. Kdo se odhlásil?

Sezonu tak bratrské duo utnulo na parádní střelecké notě, která jen podtrhla nedávné úspěšné výsledky jejich celku – Vavřinec v posledních šesti kolech neprohrál a hned čtyřikrát bral tři body. „Až na pár výjimek to byla určitě úspěšná sezona. Jen je škoda, že jsme se k některým zápasům nesešli v takovém počtu, ale byla tam i různá zranění, která nás oslabila, jinak bychom na tom byli ještě líp,“ hodnotí Ondřej Zmeko.

Vavřinec ročník zakončil na třetím místě nadstavby III. třídy a po sobotní kanonádě nad Voděrady i v dobré náladě. „Měli jsme motivaci už před zápasem, chtěli jsme v utkání dominovat, abychom si užili poslední duel v sezoně a byli správně naladění na zakončenou, kterou jsme měli hned poté,“ dodává kanonýr Deníku.